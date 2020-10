Los ayuntamientos de la Región podrán gastar los más de 110 millones ahorrados

Los ayuntamientos de la Región podrán gastar al fin sus más de 110 millones de remanentes. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció este miércoles la suspensión de la regla de gasto que impide a los consistorios y a las comunidades autónomas disponer del superávit obtenido en anteriores ejercicios.

Esta decisión libera a los alcaldes de los impedimentos para disponer de sus ahorros en 2020 y 2021, una reivindicación que han venido planteando desde hace años. La decisión del Ejecutivo permitirá utilizar el superávit obtenido en la liquidación de 2019 para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia y acometer inversiones que no podían permitirse a pesar de que el dinero depositado en los bancos no solo no genera intereses, sino que ha empezado a costar dinero.

El secretario general de la Federación de Municipios de la Región, Manuel Pato, aseguró que se trata de «una muy buena noticia», dado que los ayuntamientos deben afrontar este año gastos imprevistos, mientras que sus ingresos se van a ver recortados, como consecuencia de la desaparición de muchos negocios que no han logrado sobrevivir a la crisis. Destacó igualmente que parte de los ahorros se ha gastado en las tareas de desinfección y en los servicios sociales que han debido prestar los ayuntamientos ante la situación de emergencia creada desde el 14 de marzo.

El Ayuntamiento de Mazarrón, con 18,65 millones disponibles, encabeza la listas de consistorios con más ahorros disponibles, seguido de San Javier, con 12,31 millones. A continuación se sitúa Águilas, con 11,62 millones, y Lorca, con 10,50, lo que revela la buena situación de los municipios costeros.

Entre las poblaciones del interior con más ahorros acumulados figura Cieza, con 7,89 millones, y Las Torres de Cotillas, con 7,79. Cartagena tiene 5,10 millones y Molina de Segura, 3,59.

El anuncio realizado por la ministra de Hacienda ha estado precedido por una intensa polémica en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se dividió entre los alcaldes partidarios y los detractores de ceder al Estado los ahorros municipales, que suman unos 14.o00 millones de euros, a cambio de una serie de compensaciones, entre las que se incluía el reparto de un fondo de 5.000 millones en dos años.

Los alcaldes de 31 ciudades, entre ellas Murcia, propusieron que el fondo se repartiera entre todos los consistorios, tuvieran o no remanentes, de forma proporcional a la población. Según los cálculos de Gestha, con esta fórmula, que suponía un claro beneficio para las grandes ciudades, tuvieran o no superávit, los ayuntamientos de la Región habrían perdido 34 millones de los fondos que ofrecía el Ministerio de Hacienda como compensación por la cesión al Estado de los ahorros municipales, que en la Región superan los 110 millones.

Esta cifra no incluye los remanente del Ayuntamiento de Murcia, que no se contabilizan como superávit por cuestiones financieras.

Finalmente, la propuesta del Ministerio de Hacienda fue rechazada en el Congreso cuando se sometió a votación el decreto ley pactado con la Federación de Municipios, lo que ha llevado al Gobierno a aceptar la vieja aspiración de los ayuntamientos y a suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para 2020 y 2021 con la autorización de Bruselas.

El anuncio de la ministra se producía después de que la Comisión Europea comunicara que extiende a 2021 la autorización a los Estados miembros de no estar sometidos a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

Esta decisión implica también que los ayuntamientos podrán hacer uso, tanto este año como el siguiente y «sin límite», de sus remanentes de tesorería, bloqueados por la aplicación de la regla de gasto y de los límites de déficit y deuda durante todos estos años.

La titular de Hacienda ha justificado esta decisión en la necesidad de facilitar a todas las administraciones la «capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicio de los ciudadanos» y «mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás».



Advierten de que deben gastar en labores de la Comunidad, como la limpieza de colegidos

El secretario general de la Federación de Municipios de la Región (FMRM), Manuel Pato, recuerda que los ayuntamientos no solo han tenido que afrontar gastos que no estaban previstos en el presupuesto de 2020 para atender los problemas que ha creado la pandemia de conoronavirus, sino que también están costeando labores y servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma. Como ejemplo, Manuel Pato alude a la desinfección y limpieza de los colegios que han tenido que realizar los ayuntamientos antes del inicio del curso escolar, a pesar de que la Comunidad «es la que está recibiendo los fondos del Estado destinados a implantar las medidas de seguridad en los centros docentes».