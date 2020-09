La FAPA presentará un recurso contra el modelo semipresencial de Educación

La FAPA-RM 'Juan González' presentará un recurso de alzada contra la orden regional del 31 de agosto que establece la enseñanza semipresencial en los centros educativos de la Región de Murcia por suponer un "caos organizativo que está afectando a la conciliación y vida familiar", así como por la falta de recursos tecnológicos en los hogares con hijos escolarizados que no pueden acceder a la enseñanza desde casa.

La falta de profesores que puedan atender a los alumnos afectados por la educación semipresencial es otra razón que esgrime la federación de padres. La norma que establece este tipo de enseñanza para los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional es considerada un "ataque al derecho de la educación y genera desigualdad entre los alumnos".

La Consejería de Educación, subrayan, "ha tenido todo el verano para prepararse, contratar profesionales y reubicar aularios y medios. Sin embargo, los padres y madres hemos visto crecer nuestra incertidumbre cuando hemos comprobado a lo largo de los meses la inacción, la racanería en la asignación de recursos humanos y la implementación de las medidas tarde e insuficientes para atender las necesidades existentes".

No quieren volver al escenario al mismo escenario que en marzo porque no todos los alumnos tienen la suerte de contar con recursos tecnológicos para seguir las clases, con padres implicados y formados para ayudar a los menores y con profesores comprometidos. "Así que todo sigue quedando a merced de la generosidad en el trabajo de los equipos directivos, del profesorado y los recursos personales y medios de las familias".

La contratación de los docentes anunciada no ha servido para desdoblar los grupos, explican, al tiempo que añaden que "para qué queremos 1500 docentes en los centros si no se pueden mantener las medidas de seguridad, si no hay desdobles y no se está garantizando la prevención en salud". Aseguran que esos 1.500 interinos contratados no han servido para garantizar el 100% de la presencialidad en el aula.