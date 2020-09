Bernabé: "Se demuestra que el Gobierno de Sánchez engañó a los vecinos de Portmán"

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha manifestado que "se demuestra que el Gobierno de España se había gastado, en otras cosas, el dinero para seguir adelante con las obras y se habían inventado excusas falsas para engañar a los vecinos, como alegar inexistentes fallos en el proyecto o sentencias judiciales que en nada afectaban a la obra en sí, a modo de pantalla para dilatar las obras de regeneración", tras tener conocimiento de que el Gobierno de España plantea utilizar el fondo COVID de la UE para continuar con el proyecto de regeneración de la bahía de Portmán.

"Desde que se paralizaron las obras, el Gobierno de Sánchez se ha escudado en los tribunales y en los problemas técnicos del proyecto que impedían continuar con las obras por su elevado sobrecoste, que cifraban hace solo unos meses en 70 millones de euros adicionales a lo ya presupuestado", ha recordado Bernabé. Sin embargo, "hoy se deja claro que lo que impedía continuar con las obras, no eran ni los tribunales, ni el proyecto, si no que el Gobierno de Sánchez se había gastado en otras cosas que le importaban más el dinero que ya estaba consignado en los Presupuestos Generales del Estado, de forma que ya no contaba con él para continuar las obras".

Bernabé ha dicho que "la credibilidad del PSOE en la Región está quedando en entredicho", puesto que en todo momento los socialistas aseguraban que "el hecho de continuar con las obras tenía un sobrecoste de 70 millones de euros, pero curiosamente hoy han rebajado ese coste a 20 millones de euros, una vez que demostramos con documentos oficiales que ese supuesto sobrecoste sería a lo sumo de 15 millones"

Con ello, tal y como ha dicho el senador, "se demuestra que los socialistas, tal y como dijimos, mentían con el nuevo importe de las obras y lo único que pretendían era tapar la nefasta gestión del Gobierno de España que nos ha mentido a todos, pues el único problema era que ya no tenía el dinero para seguir hacia delante", ha subrayado el senador.

Para Bernabé el hecho de que esta información la haya hecho pública Diego Conesa solo hace constatar "la falta de lealdad institucional del Gobierno de Sánchez con la Región de Murcia, que utiliza la información del Estado de forma partidista, algo lamentable y que deja a Conesa en muy mal lugar".