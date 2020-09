Fuga de médicos en la Región con más de cien salidas en el último año

Las condiciones laborales y los problemas de estabilidad en las plantillas sanitarias están empujando a los médicos murcianos más jóvenes a salir al extranjero a buscarse la vida, atraídos por contratos más atractivos que los que se les ofrecen en la Sanidad española. Esta situación está llevando a que se produzca una fuga de médicos a los que ahora se echa en falta en plena pandemia por el coronavirus ante las dificultades para encontrar a profesionales suficientes para reforzar las plantillas.

Sólo el pasado año el Colegio de Médicos de la Región de Murcia emitió 103 certificados a profesionales que los solicitaban para marcharse a otros países, una cifra que supone un aumento del 49 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando se pidieron 69 de estos certificados en la comunidad.

La tendencia va al alza, tanto en la Región de Murcia como en toda España. Las cifras del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos muestran que en 2019 emitieron 4.100 certificados de idoneidad profesional, un documento que es necesario para colegiarse como médico en otros países de la Unión Europea. El dato no ha dejado de crecer en la última década. En 2018 se emitieron 3.525 a nivel nacional, un 16 por ciento menos que en el último año. Pero la cifra de los 4.100 alarma cuando se comprueba que en el año 2011 sólo querían marcharse fuera 1.380 profesionales de la medicina.

Por comunidades autónomas, Barcelona y Madrid son las que más están sufriendo la fuga de médicos, con 861 y 845 certificados solicitados en 2019, respectivamente. Seguidas de Valencia, con 211; Las Palmas, con 203; y algunas de las principales ciudades andaluzas.

Si se analizan las tablas por edades se ve claramente que quienes eligen cambiar de país para optar a un mejor trabajo son los médicos menores de 35 años, seguidos de aquellos que tienen entre 36 y 50.

En cuanto al destino elegido por estos profesionales, dentro de la Unión Europea destacan aquellos que quieren viajar a Reino Unido (669) y Francia (624), seguidos de países como Irlanda (312), Italia (185) y Alemania (184). Mientras que fuera de la UE los países más elegidos por los médicos españoles el pasado año 2019 fueron Emiratos Árabes (108), Canadá (71) y EEUU (59).



Huida de los médicos de familia

Si el análisis de los facultativos que deciden abandonar España se hace por especialidades se observa que en los primeros puestos de salida están Medicina Familiar y Comunitaria y Anestesia y Reanimación, dos de las áreas que más refuerzos necesitan en estos momentos por la covid. A ellas les siguen Pediatría, Oftalmología, Obstetricia y Ginecología, Cirugía Ortopédica y Traumática, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico, Medicina Interna y Cardiología.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, sostiene que «los médicos más jóvenes se marchan buscando estabilidad, ya que en otros países como Suecia, Inglaterra o Canadá pueden optar a un trabajo estable ganando tres veces más que aquí, mientras que en Murcia lo máximo que se les ofrece es un contrato de un año», en referencia a la última oferta que ha realizado el SMS.

Miralles critica las continuas promesas del Gobierno regional que caen en saco roto y no se materializan. Como ejemplo recuerda los 100 médicos que el presidente regional prometió en noviembre de 2019, antes de la pandemia de covid, y cuyas vacantes aún no se han creado. «Se les llena la boca prometiendo, pero no sé en qué está pensando el consejero de Hacienda para autorizar la creación de estas plazas prometidas hace casi un año».

En este caso, afirma que además de las cien plazas prometidas se deberían crear otras cien más por la pandemia, ya que «las plantillas están agotadas».

Por ello, el presidente del Colegio de Médicos da un ultimátum al Ejecutivo y asegura que «si a 31 de diciembre no se han creado las plazas prometidas acudiremos a Fiscalía a presentar una denuncia contra el Gobierno regional por las consecuencias que está teniendo la pandemia».