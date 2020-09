La Región registra ya 200 muertes por covid y supera los 8.100 casos activos

Un récord tras otro. La Región de Murcia volvió a registrar ayer un nuevo repunte de los casos de coronavirus tras notificarse 644 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que supone la segunda cifra más alta en un día desde que se inició la pandemia. Pero además, las dos nuevas muertes notificadas (dos hombres de 85 años de edad de Archena y Molina de Segura) elevan hasta 200 los fallecimientos que se han contabilizado desde el inicio de esta crisis sanitaria en hospitales de la Región.

El epidemiólogo y portavoz Covid de la Consejería de Salud, Jaime Pérez, ofrecía ayer el balance reconociendo el ascenso de la curva epidémica, aunque lo justifica por los cribados selectivos que se están llevando a cabo en los últimos días en las zonas donde se detectan brotes, así como en empresas agrícolas y de transformación.

Según los últimos datos del Servicio de Epidemiología, en la Región ya hay 8.127 casos activos, de los que 7.802 pacientes se encuentran haciendo aislamiento domiciliario y 325 ingresados en el hospital, de ellos 58 en UCI. Además, en la última semana se han confirmado 3.193 nuevos contagios.

Por municipios, Murcia sigue siendo el que acumula más contagios cada día, con 144 en la última jornada, seguido de Totana con 118, Molina de Segura con 52, Cartagena con 49, Lorca con 40 y Jumilla con 31. El resto están repartidos entre diversas localidades de la Región.

Pérez reconoce que este incremento de diagnósticos se seguirá produciendo durante el fin de semana, ya que están realizando una «búsqueda activa» de casos y se ha incrementado el número de PCR realizadas, con 4.200 en la última jornada.

En cuanto a la situación de Totana, Lorca y Jumilla (los municipios que acumulan una mayor incidencia), el responsable Covid insiste en que los casos de Jumilla se sabe que empezaron por las fiestas en casas privadas, a lo que después se han sumado los contagios en el campo por la vendimia, mientras que en Lorca y Totana se deben a brotes en centros de trabajo «en los que ya se está actuando».



Ingresos estabilizados

No obstante, alerta de que el número de pacientes asintomáticos supera el 30 por ciento de los diagnosticados en la Región, «por lo que hay que ser consciente de que cualquier persona que tengamos a nuestro lado puede o no estar contagiada», aunque no lo demuestre.

Por ello, desde la Consejería de Salud piden que se limite la actividad social, como son las reuniones con amigos y familiares, en aquellos casos en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad y las medidas de control. Ya que estas situaciones representan el origen del 70 por ciento de los contagios que se están detectando.

Jaime Pérez también hace un llamamiento a la población joven, «España no es Suecia, aquí nos relacionamos entre nosotros y los jóvenes pueden llevar el virus a sus padres y a sus abuelos, por lo que es necesario cortar la cadena de transmisión».

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunciaba ayer que el Gobierno regional contará con un millón de test de antígenos «para realizar un diagnóstico rápido de la covid-19 y seguir mejorando nuestra lucha contra el virus». test que comenzarán a usarse el lunes en los municipios con más incidencia. Para ello, el SMS ya ha tramitado la compra de 500.000 nuevos test que se sumarán al medio millón que ya han sido adquiridos.