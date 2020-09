Una masa de aire polar bajará las temperaturas a partir del viernes en la Región

La entrada en España de una bolsa de aire polar el viernes por la tarde afectará a la Región de Murcia y provocará una drástica bajada de temperaturas que empezará a notarse a partir del viernes y de forma más acusada el sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El descenso tanto de máximas como de mínimas comenzará el viernes, especialmente en zonas altas del interior, donde habrá una bajada de hasta 5 o 6 grados, y se generalizará en la Región el sábado.

En Yecla, por ejemplo, se puede observar el contraste: mañana los termómetros marcarán hasta 29º y el sábado no superarán los 22º, mientras que las mínimas ya se situarán en 8º. Por otro lado, en Caravaca al comenzar el fin de semana las máximas serán de 25 grados y las mínimas se instalarán en torno a 8 o 9 grados. En Lorca los termómetros no pasarán de los 27º el sábado y no bajarán de 13º.

En la ciudad de Murcia también se notará bastante el efecto de la masa de aire polar. Las máximas pasarán a ser de 29º y 27º grados el viernes y el sábado, respectivamente, cuando el jueves se esperan 34º. Por su parte, Cartagena empezará el fin de semana con 25º de máxima y 17º de mínima, cifras más bajas de las que se viven estos días.

Aunque septiembre se encuentra en su recta final y el otoño ya ha comenzado, estas temperaturas que se esperan para el final de semana son más bajas de lo normal para la época, apuntan desde la Aemet.

En cuanto a las precipitaciones, las primeras previsiones no esperan lluvias en lo que resta de semana.