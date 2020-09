José Luis Hernández: "Para COATO la sostenibilidad es una forma de gestión incorporada en nuestro ADN empresarial"

¿Qué supuso para COATO el premio Innobankia-La Opinión en la categoría de Sostenibilidad? ¿Cuáles son sus siguientes objetivos una vez conseguido este gran reconocimiento??

Ha significado una gran satisfacción e incentivo para todo el equipo de socios y empleados de COATO, ya que su reconocimiento procede de destacadas entidades de nuestro entorno socioeconómico. Por otra parte, para nosotros la sostenibilidad no es un objetivo, es una cultura y una forma de gestión incorporada, desde hace décadas, en nuestro ADN empresarial.

¿Qué importancia le da COATO a la agricultura sostenible en sus servicios del día a día?

Para nosotros la agricultura o es sostenible o no es viable, ni comercialmente aceptable. Pero la forma de cultivo auténticamente sostenible es la agricultura ecológica, practicada según la normativa europea. Aunque es más difícil hacer agricultura ecológica en explotaciones no muy grandes, rodeadas de cultivos convencionales y también en algunos cultivos hortofrutícolas intensivos. Ahí es cuando aparecen las supuestas variables o modalidades de agricultura sostenible (agricultura de precisión, agricultura integrada, agricultura inteligente, agricultura segura€), pero que no tienen nada que ver con la producción ecológica.

También es cierto que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el control y disminución de residuos de pesticidas, así como en la seguridad y sostenibilidad medioambiental de los cultivos.

¿Qué servicios ofrece la empresa cooperativa a sus socios?

COATO ofrece desde servicios de asesoramiento a los cultivos y a la gestión de ayudas hasta servicios financieros a través de la sección de crédito y la agencia financiera de una entidad bancaria, así como servicios de suministro de productos necesarios para la explotación, especialmente para los cultivos ecológicos. Por otro lado, disponemos de una estación de combustible para los vehículos y tractores de los socios, un bar-comedor y restaurante y una tienda (BioShop) con una amplia gama de productos y elaborados, entre los que destacan los ecológicos.

¿Cómo se asegura COATO garantizar la calidad, el control y la trazabilidad de sus productos y los procesos?

Lo aseguramos con un adecuado asesoramiento a los socios y con la aplicación de los protocolos de producción de los sistemas de calidad más exigentes e internacionalmente más reconocidos. Esa es parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, como lo demuestra que fuimos, hace 25 años, los primeros en España en acreditarnos y obtener la certificación de AENOR, en normas como ISO 9000, ISO 14000 y EMAS, en nuestros sectores de actividad.

Reconocida como la empresa europea con más superficie de cultivos de agricultura ecológica, ¿qué echa de menos COATO en el sector para una mayor concienciación sobre la preservación del medio ambiente y su sostenibilidad?

Hemos avanzado mucho en la última década y especialmente en los últimos 5 años. Hasta no hace mucho, el consumo de productos ecológicos parece que estaba limitado a unos pocos consumidores, que además eran ecologistas militantes. Hoy, países tan poco sospechosos de ser ecológicos, como Estados Unidos o Reino Unido, consumen un 300%- 400% más de productos ecológicos que en España, que es líder europeo en superficie de producto ecológico. Pero en el caso de estos dos países mencionados, no tanto por conciencia medioambiental, sino por motivos de salud.

¿Cómo está funcionando el servicio online de la Eco-reserva?

La Eco-reserva se planteó hace años como una fórmula para que muchos consumidores pudieran acceder a la posibilidad de adquirir productos, que no era posible encontrar fácilmente en su entorno inmediato. En los últimos años, en España, hay una creciente oferta de productos ecológicos -ya no solo en las tiendas especializadas- sino en los grandes supermercados, que están facilitando el acceso, el crecimiento y la democratización del consumo de productos ecológicos, que hasta hace poco era muy limitado.

La estrategia 'de la granja a la mesa' impulsada por la UE, exige que al menos una cuarta parte de las tierras sea ecológica, ¿qué ha llevado a COATO a cumplir este objetivo con creces en la actualidad mientras que la Región aún tardará seis años en llevarlo a cabo?

Nosotros apostamos hace veinte años por lo que hoy nadie discute, que es la opción de presente y de futuro. Pero hay que reconocer que la Región de Murcia es hoy líder en España y en Europa en porcentaje de superficie de cultivo ecológico, con respecto al total, debido al esfuerzo de muchas empresas y empresarios que han apostado, como nosotros, por la producción ecológica.

El último acuerdo sobre la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor recoge la permisión de la agricultura ecológica entre los 500 y 1.500 metros como franja de protección, ¿les parece una medida suficiente para frenar la crisis natural que está sufriendo el territorio?

En el entorno del Mar Menor se han permitido en las últimas décadas actuaciones disparatadas, en distintos aspectos, propiciadas por varios sectores y toleradas por las distintas administraciones. Y no ha sido solo culpa del sector agrario, ni siquiera ha sido el principal responsable, como se le ha pretendido acusar.

Se va a avanzar mucho con las actuaciones previstas por las instituciones nacionales y regionales y las consensuadas con los sectores implicados. Pero, aunque en la franja de hasta los 2.500 metros se hiciese solo agricultura ecológica -que no va a hacerse-, no sería suficiente, por sí solo, para recuperar la joya turística y medioambiental que es nuestro Mar Menor, ya que requeriríamos de una actuación mucho más compleja e integral.

¿Cuál creen que es el valor añadido de la empresa, aquello que la diferencia del resto?

Cualquier empresa, pero más una empresa cooperativa agroalimentaria como COATO, tiene que ser capaz de generar valor diferencial ante sus clientes y su entorno social. Pero también dar apoyo y hacer competitivo y rentable las explotaciones de sus proveedores- socios. Y conseguir lo que es el difícil equilibrio entre sostenibilidad medioambiental y social, pero también sostenibilidad económica. Por eso, nosotros tenemos integrada desde hace años la práctica de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU) en nuestra gestión y actividad empresarial.

De hecho, fuimos coordinadores del grupo de trabajo de agricultura sostenible y empresa del pacto mundial de la ONU en España, que contribuyó a la redacción de lo que posteriormente serían los ODS, aprobados por la ONU en septiembre de 2015.