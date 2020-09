Los ayuntamientos perderían dinero con el 'café para todos' que proponen 31 alcaldes

Cartagena ingresaría cinco veces más que si cediera sus ahorros al Estado, mientras que Jumilla saldría perdiendo

Los tres grandes ayuntamientos de la Región saldrían beneficiados con el reparto del fondo de 5.000 millones a repartir entre todos los consistorios que han propuesto crear los alcaldes de 31 ciudades españolas, entre las cuales se encuentra Murcia, que no ha tenido remanentes en 2019. Por el contrario, Jumilla, que tiene un superávit de 5,38 millones, recibiría más dinero si prestara sus ahorros al Gobierno, según los cálculos realizados por la organización de técnicos de Hacienda (Gestha).

El Congreso votará hoy el decreto ley pactado por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que no tiene garantizados los votos necesarios para su convalidación. Gestha estima que los consistorios españoles perderían 995 millones si se aplica la propuesta de los 31 alcaldes.

Los técnicos de Hacienda advierten de que los ayuntamientos que sufren un déficit estructural y no disponen de remanentes serían los grandes beneficiados del fondo, puesto que no podrían acceder a las compensaciones que ofrece el Gobierno en el decreto ley al no tener remanentes. Sin embargo, "los ayuntamientos con más solvencia a largo plazo serían los más perjudicados".

El Ayuntamiento de Murcia, que cerró el presupuesto del pasado año sin remanentes líquidos, a pesar de tener superávit, ingresaría 25,98 millones de euros con la fórmula del café para todos que reclama el alcalde de Murcia, José Ballesta, además de una treintena de regidores.

Gestha precisa que al acabar de agosto de 2020 los datos de Murcia correspondientes a la liquidación presupuestaria de 2019 no figuran comunicados al Ministerio de Hacienda, por lo que ha contabilizado las cifras de 2018.

Cartagena, que cerró el pasado ejercicio con un superávit de 6,56 millones, ganaría cinco veces más con el reparto propuesto por los alcaldes que con las compensaciones del Gobierno por la cesión de los ahorros. El consistorio presidido por Ana Belén Castejón recibiría poco más de dos millones si cediera sus remanentes al Estado, mientras que ingresaría 12,73 millones si se repartieran los 5.000 millones siguiendo el criterio de población. La ganancia en este caso sería de 10,71 millones (530,70%).

También Lorca, que ha obtenido un superávit de 10,69 millones, saldría ganando con el reparto propuesto por los alcaldes, aunque la diferencia en este caso sería menor, pese a disponer más elevado. El Consistorio de Diego José Mateos ingresaría 5,47 millones, lo que supone 2,18 más que si prestara sus ahorros al Estado (66,20%).

Yecla, que dispone de 3,39 millones, multiplicaría casi por dos su ganancia. El ayuntamiento presidido por Marcos Ortuño ingresaría 1,97 millones del fondo, mientras que conseguiría 1,04 millones de las compensaciones del Estado, lo que supone 93.000 euros más (89,45%).

Por el contrario, Jumilla, con un superávit de 5,38 millones, perdería 19.000 euros con el reparto proporcional a la población. Esta fórmula le aportaría 1,47 millones, mientras que el Estado le abonaría 1,65 millones por la cesión de sus remanentes, lo que supondría una pérdida del 11,26%.

De acuerdo con el informe de Gestha, la distribución del fondo de 5.000 millones que han propuesto los 31 regidores restaría a los ayuntamientos españoles 955 millones en comparación con la aportación que podrían recibir del Estado si aceptan la propuesta pactada por el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que hoy se votará en el Congreso.

Ese acuerdo salió adelante por la mínima en la FEMP y, tras su transformación en decreto ley, debe ser sometido a votación en la Cámara Baja para decidir su convalidación o su derogación.

Gestha ha calculado que los ayuntamientos de la Región que tienen superávit recibirían 34 millones de euros más de lo que aportarían si prestaran su superávit al Estado.

Su secretario general, José María Mollinedo explicó que los consistorios españoles tenían al acabar el año 2019 unos 14.852 millones depositados en los bancos, que les están cobrando unos 70 millones en intereses al año.

Recordó igualmente que la Ley de Estabilidad impide a los ayuntamientos disponer de estos ahorros, aunque no solo no reciben ninguna retribución de las entidades financieras en las que están guardados, sino que desde hace un año tienen que pagar intereses por mantener sus depósitos.

El secretario general de Gestha precisó que, en lugar de pagar el 0,5% de interés que les cobran las entidades financieras por sus ahorros, el Estado les abonaría un 0,05% por un préstamo a quince años, un porcentaje muy escaso, aunque iría acompañado de un fondo de 5.000 millones a repartir entre los consistorios que acepten la cesión.

Destacó también que la Región saldría perjudicada del fondo propuesto por los alcaldes al ser una comunidad uniprovincial, dado que no recibiría la participación asignada a las diputaciones provinciales y los cabildos insulares.

Por su parte, los alcaldes del Partido Popular en la Región esperan que el Pleno del Congreso "tumbe hoy el decreto ley con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende 'confiscar' los ahorros de los ayuntamientos".

Así lo manifestaron tras una reunión que mantuvieron con el secretario ejecutivo de Economía del PP, Javier Celdrán, el secretario general del PP, Miguel Ángel Miralles, y el alcalde de Murcia.

Su pretensión es que «se pueda negociar uno nuevo decreto ley, que se tramite con carácter de urgencia, para que los consistorios puedan disponer de los fondos para hacer frente con mejores garantías a esta crisis».