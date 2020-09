Los pediatras tendrán en otoño una 'tormenta perfecta' de virus con covid, gripe y bronquiolitis

Los profesionales piden a los padres que no acudan directamente a la consulta y que primero cojan cita de forma telefónica o telemática para un triaje previo

El sistema sanitario se enfrentará, sin duda, a un otoño complicado al ver el ritmo de contagios de coronavirus que se están registrando en estas últimas semanas del verano. Y, dentro de este engranaje, los pediatras jugarán un papel destacado, ya que ellos tendrán que lidiar con una 'tormenta perfecta' de virus al coincidir en fecha los casos de covid, la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), entre el que destacan las bronquiolitis.

Para afrontar la primera oleada de la covid, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvo que adaptarse a marchas forzadas, pero en esta segunda oleada el sistema está más organizado y mejor preparado, pese a que los refuerzos de plantillas prometidos no terminan de llegar y los sanitarios, ya agotados del primer envite, tendrán que afrontar el segundo.

«La presencia de los tres virus nos va a hacer enfrentarnos a un otoño complicado», reconoce el presidente de la Sociedad Murciana de Pediatría Extrahospitalaria, Antonio Iofrío, quien recuerda que todos tienen síntomas similares que va a hacer complicado diferenciarlos si no se hace una prueba PCR al paciente.

En este aspecto también coincide Rosa Rodríguez Fernández, responsable de Hospitalización Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, quien durante un encuentro organizado por la Asociación Española de Pediatría (AEP), ha expuesto que «la superposición y similitud de los síntomas hace imprescindible el diagnóstico virológico rápido en el laboratorio de Microbiología. Además, la presencia de uno de los tres virus no excluye la de los otros», explica la doctora.

La especialista insiste en que si algo nos ha enseñado ya esta y otras pandemias es que las medidas preventivas de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado frecuente de manos, ayudan a prevenir no solo la covid-19, sino también el resto de virus respiratorios.

Precisamente, Iofrío explica que en el hemisferio sur este año apenas se han registrado casos de gripe y virus respiratorio sincitial, un hecho que se relaciona directamente con las medidas de distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla impuesto por el coronavirus. «Esperamos que aquí ocurra lo mismo», apunta.

En el caso de la gripe, los niños son una población ampliamente afectada por este virus, además de unos grandes contagiadores de la misma, pudiendo poner en peligro a los adultos, ya de por sí vulnerables a la covid-19. Por otro lado, la incidencia de ingresos hospitalarios en niños menores de un año por el VRS en España es de 40,2 casos por cada 1.000 niños y año. Lo que tiene un coste directo de hospitalización superior a los 3,6 millones de euros anuales.

Otras medidas preventivas aconsejadas por los pediatras, con el objetivo de hacer frente a esta 'tormenta perfecta' de virus de cara al otoño, pasan por la vacunación frente a aquellas patologías para las cuales existe ya inmunización, como es el caso de la gripe o bien los anticuerpos monoclonales frente al VRS en pacientes de riesgo. A este respecto, la doctora Rodríguez recuerda que es importante que, llegada la temporada, se vacunen frente a la gripe las mujeres embarazadas, los niños entre 6 meses y 5 años, aquellos niños que tienen alguna patología crónica o de base y, por supuesto, los profesionales sanitarios.

En el caso de la Atención Primaria, los especialistas recomiendan que los padres no lleven a los niños a la consulta si no es necesario y que primero cojan cita telefónica o telemática con su pediatra para poder hacer un triaje previo y ver qué síntomas existen. El doctor Iofrío indica que «con esto buscamos seguridad, tanto para los pacientes como para los profesionales, a la vez que mantenemos los circuitos de atención limpios sin que se produzcan aglomeraciones».



Sin miedo a la vuelta al cole

Desde el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia su jefe de Pediatría, Manuel Sánchez Solís, explica que en Urgencias ya tienen preparado el circuito para casos comunes y otro para patología respiratoria porque el fin último «es garantizar que los niños no sospechosos no se van a infectar». Respecto a la situación que se plantea, indica que los casos de covid en menores son mucho menos graves que una gripe y pasan la enfermedad sin demasiados problemas, siempre que no tengan patologías previas, por lo que recomienda no tener miedo a la vuelta al colegio, siempre y cuando se tomen las medidas recomendadas de uso de mascarilla, distanciamiento y lavado frecuente de manos.

«Visto lo que ha ocurrido en otros países, no tiene por qué haber un fuerte contagio», apunta, a la vez que insiste en que «lo que sí nos debería quitar el sueño es que no volvieran a clase».

Desde este lunes, el Hospital Infantil de la Arrixaca tiene previstas reuniones diarias con todos los jefes de servicio así como con la Comisión Regional de Pediatría para seguir unos protocolos comunes y tomar decisiones de forma conjunta.