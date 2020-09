Los sindicatos dicen que es "imposible" cumplir con la distancia social en las aulas

Los problemas que genera la vuelta al cole en las circunstancias planteadas por la Consejería se trasladan a los sindicatos. La federación de enseñanza de Comisiones Obreras ya ha denunciado que va a resultar imposible mantener la distancia social a la que obliga el protocolo porque las aulas no son lo suficientemente grandes para acoger a veinte alumnos, el cupo máximo dictado por la Consejería, separados por un metro y medio. Y el sindicato de profesores de la Región, STERM Intersindical, está invitando a los docentes a denunciar todos los incumplimientos del protocolo que se produzcan en cuanto los alumnos regresen a las aulas.

CCOO asegura que está recibiendo «cientos de denuncias» de maestros alertando de que es «imposible» adaptar las aulas a las medidas decretadas por la Consejería, un modelo semipresencial en el que no se pueden sobrepasar los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria y 24 alumnos en Secundaria.

Dicen que no es viable que las aulas de los colegios, en la inmensa mayoría de los casos, dispongan de espacio para más de 13 o 14 pupitres, una circunstancia que se repite en los institutos cuando se intenta adecuarlas al aforo de 24 o 28 alumnos, según el nivel educativo.

Por su parte, desde STERM invitan «al profesorado y a los equipos directivos a denunciar todos los incumplimientos que se den en materia de seguridad y salud laboral» porque no creen que se pueda garantizar la distancia interpersonal, una correcta ventilación o la entrega de mascarillas.

Señalan que se ha aumentado la carga burocrática sin poner los recursos suficientes, y que esta falta de prevención pone en serio peligro a los trabajadores. El portavoz del sindicato, José Manuel Fernández, cuenta que «la negativa de centralizar la compra de productos de protección como las mascarillas está dando lugar a que o bien no se recibe la cantidad suficiente, o bien no son de la calidad adecuada o directamente no reciben ningún tipo de material más allá de un gel a la entrada del colegio».



Tests a los maestros de infantil

87 personas pertenecientes al personal de las siete Escuelas Infantiles Municipales de Murcia (profesores, educadores, operarios y cocineros) se sometieron ayer a las pruebas serológicas en el centro de La Paz (Murcia). El Ayuntamiento confirmó que todos dieron negativo, días antes de que el próximo lunes los niños de 0 a 3 años comiencen el curso.