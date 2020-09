Ciudadanos agradece a López Miras "que haga suyas" sus propuestas

La formación naranja se muestra agradecida de que las medidas fiscales que viene reclamando para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias en los sectores turístico y hostelero hayan sido asumidas por el Gobierno Regional en pleno y reclamadas a Pedro Sánchez por el presidente regional en la reunión telemática de ayer. Ciudadanos solicitó en julio en la Asamblea Regional nuevas normativas para aliviar fiscalmente al sector hostelero y turístico ya que "son de los más afectados debido a las medidas para evitar la propagación de la COVID-19", asegura el portavoz parlamentario Juan José Molina. En ese contexto de rebaja de la presión fiscal es importante la apuesta por la reducción del IVA al 4%, tal y como se ha reclamado.

La formación liberal valora también positivamente el anuncio del ejecutivo regional de coalición de ayudar al sector hostelero, "se trata de una medida fundamental si no queremos que la crisis sanitaria se convierta en una crisis económica y social", reclama Molina.

Respecto a la figura de los ERTE desde Ciudadanos se ha venido apostando por su mantenimiento para los sectores de la hostelería, ocio nocturno y espectáculos en las mismas condiciones que se establecieron en el Real Decreto-Ley 8/2020, así como su prolongación más allá de septiembre. El secretario de Programas y Comunicación de la formación liberal, David Sánchez, ha pedido que esta extensión sea "sine-die" mientras dure la crisis, y ha indicado asimismo que "el presidente regional recoge el guante y reclama a Pedro Sánchez lo que resulta claramente necesario, lo que es muy positivo, y denota que el ejecutivo regional de coalición está fuerte y unido ante la crisis, algo muy necesario". David Sánchez ha hecho también un llamamiento a los demás partidos a "unirse en una tregua política que nuestros ciudadanos necesitan más que nunca", indicando que "lograremos mucho más dialogando que peleándonos, no tengo ninguna duda, este virus no entiende de ideologías, y nuestras esperanzas de conseguir la tregua siguen en pié, no vamos a dejar de pedir lo que esta Región y este país necesitan. A Ciudadanos nos van a encontrar siempre en la utilidad y tratando de arrastrar a otros a esa utilidad".

El portavoz naranja, por su parte, ha vuelto a insistir en lo que es un clamor en las Comunidades Autónomas, un plan de contingencia nacional de educación. "Es necesario que el Gobierno central garantice un plan que flexibilice el currículo y establezca horarios y prioridades". El curso está a punto de comenzar y "los alumnos y familias esperan que se haga con exhaustivas medidas de seguridad y calidad pedagógica", subraya Molina. Por todo ello, Juan José Molina insiste en lo necesario de dialogar y llegar a acuerdos entre todos los actores sociales y políticos agradeciendo al Presidente regional que haga también suya la petición liberal de flexibilización del currículo que Ciudadanos lanzó en julio, y su predisposición a la hora de acordar medidas.