Los casos de covid en activo ya cuadruplican el mayor pico de la primera oleada

La última semana de agosto y la primera de septiembre están pasando tristemente a la historia de la Región por encadenar varias jornadas consecutivas de récord en lo que a datos del coronavirus se refiere. Si la semana pasada se sobrepasaba la barrera de los 2.000 casos activos, algo que no había ocurrido en la primera oleada de la pandemia, y, días más tarde, se volvía a sobrepasar la de los 3.000, en esta semana, concretamente este jueves 3 de septiembre, se ha sobrepasado la de los 4.000 casos activos.

Las nuevas cifras suponen un abismo con las registradas en los momentos más duros de la pandemia de la pasada primavera, cuando el pico máximo de la primera oleada de la Región de Murcia se situó en 1.049 contagios en activo. Un dato que se ha cuadruplicado en un abrir y cerrar de ojos.

Además, se han encadenado varios récords prácticamente consecutivos a la hora de detectar casos positivos en 24 horas, batiéndose ayer el último de ellos al haberse confirmado nada menos que 430 contagios en un sólo día. Además, se contabilizan 18 nuevos ingresos hospitalarios, hasta llegar a los 225, y tres pacientes más han entrado a la UCI en la última jornada analizada por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud.

Por tanto, de los 4.202 casos activos actualmente, 3.977 permanecen aislados en sus domicilios, 225 en el hospital y, de estos últimos, 39 están en una cama de Cuidados Intensivos.

Uno de los datos que preocupa a los responsables sanitarios es el descenso de la edad de las personas contagiadas, así como de aquellas que entran en el hospital. Concretamente, el consejero de Salud, Manuel Villegas, apunta a que el 40 por ciento de los hospitalizados en centros de la Región tiene menos de 50 años.

Por municipios, de los 430 nuevos casos, 109 corresponden a Murcia, 62 a Lorca, 33 a Cartagena, 28 a Jumilla, 25 a Totana, 23 a Molina de Segura, 23 a Torre Pacheco, 15 a San Javier, 12 a Archena, 9 a Alcantarilla, 9 a Mazarrón, 9 a San Pedro del Pinatar, 8 a Caravaca, 7 Fuente Álamo, 6 a Moratalla, 6 a Mula, y 5 a Bullas. Mientras que el resto están repartidos entre diversas localidades.

Villegas se ha referido directamente a la ciudad de Lorca y explica que aunque los datos apuntan a una estabilización de la tendencia, «hemos recomendado seguir extremando todas las precauciones, analizando su evolución diaria».

Salud también ha detectado un aumento de los casos en Fuente Álamo, sobre todo en trabajadores del sector agrícola, por lo que la recomendación «sigue siendo extremar las precauciones y mantener las medidas acordadas».

Para el municipio de Jumilla, visto el aumento de casos, la mayoría de ellos relacionados con las reuniones familiares y fiestas privadas, las recomendaciones son las mismas, a la vez que se hará un seguimiento diario in situ de la evolución de estos casos detectados. Tan solo ayer había 28 nuevos casos detectados en este municipio.



Precaución en mayores de 65 años

El consejero murciano vuelve a pedir a los mayores de 65 años de toda la Región que reduzcan al máximo las salidas de sus domicilios y que sólo lo hagan cuando sea imprescindible y por zonas en las que no haya aglomeraciones.

Preguntado por el aumento de rastreadores y la llegada a la Región de los que está previsto que se incorporen del Ejército, Villegas reconoce que no hay una fecha exacta para se sumen al equipo de Epidemiología, ya que actualmente están llevando a cabo la formación. Sin embargo, hace hincapié en que lo fundamental «es guardar la cuarentena porque si no se sigue el aislamiento para qué queremos rastreadores».