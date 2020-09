Agustín Fuentes: "Estos meses tan duros han servido para valorar al sector del transporte"

El crecimiento de la empresa desde su fundación ha sido meteórico, tanto en facturación como en el grado de satisfacción de sus clientes. ¿Cómo han conseguido estos resultados?

Desde que empezamos nuestra actividad teníamos muy claro que para nosotros lo más importante es el cliente y en esa línea hemos ido todos estos años, cuidándolos todo lo posible y ofreciéndole un servicio de la máxima calidad. Ellos han sabido reconocer ese esfuerzo y todos nos hemos visto beneficiados.

Tenemos clientes de primer nivel a los que les hemos facilitado su gestión logística, ofreciéndoles una gran variedad de servicios y adaptándonos a sus necesidades, y cuya misión ha sido ser su socio estratégico aportándoles soluciones logísticas de calidad con el objetivo de generar mejoras en la cadena de suministro creando valor para la empresa. Toda esta prestación de servicios ha ido acompañada de grandes inversiones que hemos realizado continuamente y acompasado con el crecimiento del volumen de servicios que hemos tenido en cada momento.

Además del trabajo, obviamente, ¿dónde se centra el secreto de su éxito?

Como bien comentas, el trabajo es el principal secreto de todo éxito, pero si no te rodeas de un buen equipo humano que te acompañe es imposible conseguirlo. Nos hemos rodeado de muy buenos profesionales que están muy implicados en el proyecto, y al ser una empresa familiar, la familia ha sabido trasmitir a nuestro equipo nuestros valores y forma de trabajar para que nuestros clientes tengan el mejor servicio que se merecen.

¿Qué medidas está tomando la empresa en cuanto a sostenibilidad?

Tenemos muy claro que continuamente tenemos que estar invirtiendo para adaptarnos a un mercado muy competitivo y que avanza muy rápidamente. Estamos pendientes del mercado y cuáles son las necesidades de nuestros clientes para ayudarles en avanzar hacia el éxito de sus proyectos.

Tenemos una flota propia con una edad media muy baja y con última tecnología respetando siempre los estándares medioambientales, haciendo mucho hincapié en la presentación, limpieza, ahorro de combustible y un mantenimiento preventivo de nuestra flota.

Haber sido premiados en la pasada edición de los premios InnoBankia La Opinión de Murcia, habrá supuesto un estímulo más ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Es un orgullo muy grande que te reconozcan el trabajo realizado en tu trayectoria profesional. Son muchas horas dedicadas a tu empresa que, lógicamente le quitas a otras cosas, pero amo este mundo y todo lo que he hecho ha sido con pasión, y cuando haces las cosas de esta manera no te cuesta trabajo hacerlas.

Esta pasión se la he transmitido a mis hijos, de los que estoy muy orgulloso y estoy convencido de que con ellos hay proyecto para mucho tiempo. Somos un referente en el transporte a nivel europeo y queremos seguir siéndolo, asegurando y dando trabajo cada vez a más gente.

La crisis sanitaria ha ensalzado (aún más) la labor del sector del transporte. ¿Cómo ha vivido la empresa esta situación y qué le parece la valoración que se hace de su sector?

Me viene a la cabeza el comentario que me hizo un conductor hace unos días en los que me decía que antes de esta crisis notaba, que cuando iba conduciendo, «molestaba» en la carretera al resto de coches, pero que durante estos meses la actitud era muy distinta y apreciaba otra cortesía hacia ellos, dándole en la mayoría de casos prioridad por donde pasaban.

Esto, en definitiva es lo que está viviendo el sector y, efectivamente, estos meses tan duros que desgraciadamente estamos viviendo, han servido para ver la importancia del sector del transporte dentro de la actividad económica. Desde que comenzó la crisis, el sector de la logística ha experimentado muchos cambios de normativa y de protocolos para realizar las cargas y descargas, y de esta manera garantizar la seguridad de las personas en todo momento, cambios a los que nos hemos adaptado rápidamente con el objetivo de cumplir con nuestro cometido y asegurar el abastecimiento de los productos básicos principalmente.

¿Se imaginaban hace casi tres décadas, cuando la empresa echaba a andar, que alcanzarían todos estos resultados?

Ha sido un camino muy largo y difícil, en los que hemos pasado periodos muy complicados. Sinceramente, cuando yo conducía mi propio camión, que era el único que tenía, y haciendo principalmente viajes desde Murcia a Navarra, no imaginaba que hoy en día podría poner a disposición de mis clientes una flota de más de 1.500 vehículos, que daría trabajo a tanta gente, dispondríamos de varias delegaciones en España y tendríamos presencia en toda Europa.

¿Cuál creen que es el valor añadido de la empresa, aquello que la diferencia del resto?

En un sector como este en el que tenemos mucha competencia siempre tenemos que estar al lado de nuestros clientes, poniéndonos en su lugar para ayudarles a avanzar hacia el éxito de sus proyectos. La pasión con la que trabajamos hace que siempre superemos sus expectativas. Tenemos muy claro que el éxito de nuestros clientes siempre es nuestro éxito estando siempre a su lado y estando disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

A lo largo de todos estos años hemos adquirido una gran experiencia que nos ha llevado a conseguir un elevado reconocimiento del sector. Además, prestamos un servicio de excelente calidad a un precio justo cuidando mucho la imagen de nuestros empleados y la limpieza de nuestros camiones. También intentamos darle el máximo de servicios que requieren como carga completa, grupaje, almacenaje en seco y frío, túnel de congelación, picking y preparación de pedidos, estudios de eficiencia logística... Todo esto nos hace que seamos uno de los mejores compañeros de nuestros clientes en lo que respecta a su operativa logística.

La empresa participa desde 2013 en un proyecto logístico de transporte intermodal junto a socios como McAndrews, Continental Rail y Puerto de Bilbao. ¿Qué beneficios le aporta a la empresa esta participación?

Es un proyecto pionero que se creó para dar una oferta de servicio más amplia a nuestros clientes, dándoles la posibilidad del envío de sus mercancías por medios como el tren y el barco, lo que conlleva que el cliente tenga un ahorro en sus costes, al igual que de esta forma también mejoramos el cuidado del medio ambiente con la reducción de emisiones.