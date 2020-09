Amplían las restricciones a Jumilla, Lorquí, Mula y Ceutí

Salud recomienda a los mayores de 65 años no salir de casa

La Consejería de Salud ha decidido este lunes en la reunión de la Comisión de Seguimiento Covid ampliar las medidas de restricción para la hostelería que la semana pasada se implantaron para los municipios de Murcia, Lorca, Fuente Álamo, Alhama y Abarán también a las localidades de Jumilla, Lorquí, Ceutí y Mula.

Así lo ha anunciado el consejero Manuel Villegas tras el encuentro, en el que ha trasladado la preocupación que existe en especial por el municipio de Lorca, ya que no mejora su situación y no descartan tomar medidas más restrictivas, incluso el confinamiento. No obstante, reconoce que el confinamiento de un municipio tan grande como este «sería complejo».

En concreto, en los municipios de Jumilla, Lorquí, Ceutí y Mula se reduce el aforo de los establecimientos de hostelería y restauración al 40 por ciento en el interior de los locales y se recomienda a la población de más de 65 años que no salgan de su domicilio si no resulta imprescindible. Al mismo tiempo que se aplica la limitación de horarios de comercio minorista de alimentación y bebidas, así como en salas de juego.

«Tenemos un aumento de casos muy significativo en esta segunda ola, aunque Murcia está por debajo de la media nacional en hospitalizaciones e ingresos en UCI», afirma Villegas, quien considera que en este momento «tenemos que redoblar los esfuerzos».

Protección de los mayores

En las localidades mencionadas también se paraliza la actividad de los centros de día de mayores y se limitarán las visitas a las residencias. Aunque se volverán a abrir estos centros de día en los municipios de Mazarrón y Puerto Lumbreras, al haber mejorado su situación en los últimos días.

El consejero de Salud hace especial hincapié en «la necesidad de que las personas mayores de 65 años que viven en municipios con una alta incidencia extremen las precauciones y eviten las salidas domiciliarias, y que vayan a zonas no concurridas para paseos y actividades saludables».

Villegas también valora «la colaboración y coordinación con los municipios de cara a controlar cuarentenas e informar de las medidas que se adoptan».

48% de contagios en el hogar

Lo últimos datos que maneja el Servicio de Epidemiología de la Consejeria de Salud ponen de relieve que el 48 por ciento de los contagios tienen su origen en el domicilio; el 28 por ciento en el ocio y el 20 por ciento en el trabajo, principalmente por los desplazamientos laborales.

En el caso del ocio es donde más riesgo existe, de ahí que la Comunidad decidiera cerrar este tipo de locales, ya que se producen 14 contagios por cada caso positivo.

Preguntado por la decisión de retrasar el inicio del curso escolar en la Región de Murcia una semana sobre la fecha prevista, el responsable de la Consejería indica que Educación ha creído que era una medida necesaria para la organización de los centros y de la actividad de docentes y alumnos, al tiempo que explica que los casos de 'riesgo vital' en el que los menores pueden no asistir a sus centros hacen referencia a aquellos menores que tengan patologías previas y sean población de riesgo.

Respecto a la reapertura de los centros de Atención Primaria que han estado cerrados durante todo el verano por la falta de profesionales y la reorganización de la asistencia en el periodo estival, Manuel Villegas explica que hasta el 15 de septiembre no se normalizará la atención en las zonas de salud, ya que es en esa fecha cuando termina el periodo vacacional en el ámbito sanitario. Además, recuerda que actualmente hay muchas zonas en rojo por el aumento de contagios de coronavirus, por lo que hay que dar unas semanas para reorganizar la asistencia en estos puntos de la Región.

Sobre la petición de dimisión del consejero de Salud que ha hecho la patronal de la hostelería Hostemur por la decisión de los locales de ocio, Villegas asegura haberse quedado «helado», aunque como es obvio «cada uno puede decir y pedir lo que quiera», apunta el responsable regional.