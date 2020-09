Los alcaldes piden agilizar la burocracia y refuerzos de profesores y rastreadores

El nuevo curso educativo y la labor de los rastreadores centran las preocupaciones de los alcaldes de los 45 municipios de la Región de Murcia, que este lunes se reunieron con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Mientras los alcaldes socialistas piden un mayor consenso para el plan de vuelta a las aulas, el Gobierno regional solicita a los Ayuntamientos que redoblen los esfuerzos de la Policía Local para evitar que las personas que deben guardar cuarentena por la covid-19 se la salten.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por una alianza entre ex concejales socialistas, PP, y Ciudadanos, también piden que la Comunidad se encargue de tramitar directamente las ayudas para atender a los escolares durante los días que no tengan clase, porque los servicios sociales municipales están saturados por la gestión del resto de ayudas y no pueden atender tantas demandas. Señalan que el baremo y la selección de las familias demandantes de esta ayuda son problemas que se pueden resolver directamente desde la administración regional. Desde la Consejería de Política Social, la vicepresidenta Isabel Franco se compromete a analizar la situación y «colaborar en la gestión administrativa».

En el PSOE, lo que más preocupa es el inicio del curso escolar, que se ha retrasado una semana para adaptar los colegios para evitar contagios. En Lorca, Diego José Mateos exige a López Miras la contratación de más profesores para reducir el número de alumnos por aula, de forma que se puedan impartir todas las clases en horario de mañana y tarde.

La alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara, también mostró sus discrepancias respecto al plan escolar y reclamó una mayor reducción de ratios, el desdoble de los grupos más numerosos, la adecuación de nuevos espacios y la contratación de 1.500 docentes.



Piden ayuda a las Policías Locales

Durante la reunión el presidente López Miras se mostró muy preocupado por los casos de incumplimientos de las cuarentenas, y para ello pidió la colaboración de las Policías Locales de los distintos municipios. La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, señaló la importancia de ofrecer ayudas para que nadie se salte el confinamiento por miedo a perder su trabajo, un problema especialmente grave en Barrio Peral.

Para facilitar el seguimiento de los contagios, el alcalde de las Torres de Cotillas, el socialista Joaquín Vela, exige la contratación de más rastreadores para el control y reprocha que no se tomen medidas de refuerzo de la atención primaria. Sin embargo, el consejero de Salud, Manuel Villegas, informó a los alcaldes de que actualmente los 265 con los que cuenta la Región están resultando «suficientes», además de los 60 que han solicitado al Gobierno de España.

Por otra parte, los Ayuntamientos se comprometieron a cumplir con la recomendación del Ejecutivo regional de limitar al máximo los eventos. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ya ha anunciado la suspensión de cualquier festejo en el municipio.