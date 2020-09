Solo el 4% de los autónomos cobra prestaciones por cese de actividad

Lorenzo Amor solicita una revisión de la prórroga del acuerdo alcanzado con el Gobierno a finales de junio

Las diferencias entre sindicatos y Gobierno central a cuenta de las ayudas al colectivo de los trabajadores autónomos suman un nuevo capítulo. Sólo 125.000 de los tres millones de autónomos, es decir 4 de cada 100, cobrarán las prestaciones de cese de actividad especial o cese de actividad extraordinario puestas en marcha el pasado el 1 de julio; estos datos fueron ofrecidos ayer por la organización de autónomos ATA después de que el Ministerio de Seguridad Social informara de que ha abonado 154 millones de euros en concepto de diversas prestaciones para trabajadores autónomos.

La organización estima así que «se ha dejado atrás a 280.000 autónomos, que no han podido retomar la actividad desde el confinamiento ni cobrar la ayuda al no cumplir los altos requisitos que se les exigen».

«Ayer tocó pagar la cuota de autónomos, y los que no han reiniciado la actividad desde marzo pagarán el 50% de la cuota sin trabajar ni producir. La gran mayoría no han podido acogerse a la nueva prestación. Hay que cambiar la norma y ayudar a estos autónomos», ha subrayado el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Entre los impedimentos para percibir la prestación por cese de actividad especial está el de ser beneficiario de tarifa plana o algún tipo de reducción en cotizaciones; llevar menos de un año como autónomo o estar en pluriactividad. «Son causas que han significado que muchos autónomos no soliciten esta prestación o se les haya denegado», ha añadido Amor, que ha advertido de que España no podrá salir adelante si 280.000 autónomos tienen echado el cierre a su negocio y más de un millón continúan «en la cuerda floja», con caídas de actividad superiores al 60%.

ATA cree «escasas y ridículas» las cuantías de estas ayudas y pide revisar el acuerdo que se alcanzó con el Ministerio porque «el contexto actual es diferente, la demanda es muy baja, hay muchos autónomos que todavía no han abierto, y los rebrotes son ya una realidad».

154 millones para autónomos

La Seguridad Social pagó este lunes 154 millones de euros en concepto de diferentes prestaciones para trabajadores autónomos, de los que 147 millones corresponden a la nueva prestación por cese de actividad compatible con la actividad. Así, el Ministerio de Seguridad Social ha informado de que ayer abonó a más de 148.000 trabajadores autónomos alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo por la pandemia de la COVID-19.

En concreto, ha destinado 147,8 millones de euros a pagar a 142.973 autónomos la nueva prestación compatible con la actividad, que supone una ayuda mínima mensual de 661 euros y la exoneración temporal de las cotizaciones sociales por contingencias comunes.