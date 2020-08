Más de tres meses de retraso para realizar el examen práctico de conducir

La falta de examinadores y de personal administrativo ha provocado un mayor retraso en los exámenes de conducir de la Región, con una espera para realizar la parte práctica que ha llegado a tener una demora de 28 días. Son muchas empresas las que aseguran que «ya partían con atraso en el mes de febrero», pero tras el confinamiento se ha acrecentado esa espera. «Los alumnos tienen que esperar hasta noviembre para examinarse del práctico» aseguran las autoescuelas de Murcia. Este motivo ha desembocado en que «los alumnos se sientan engañados», según confirma la Asociación de las Autoescuelas de Cartagena.

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas y presidente de la Asociación regional de Murcia, Enrique Lorca, aclara que el problema principal no es tan solo por la falta de examinadores sino que «también el despido de personal administrativo ha empeorado o, incluso, paralizado la gestión de las empresas». Lorca asegura que la escasez de este personal, encargado de tramitar los expedientes de circulación, perjudica el mantenimiento de las empresas.

El despido de muchos de los empleados por la falta de trabajo, incluso la existencia de algunas empresas donde todavía hay trabajadores en ERTE, aumenta la desestabilidad en el sector. Sandra Guillén, propietaria de Autoescuelas Guillén del municipio de Cartagena, informa que sigue teniendo trabajadores en ERTE. «No puedo pagarle su sueldo íntegro si no tenemos servicios que prestar», lamenta.

El «enorme paro en el que estamos sumergidos» es un tema al que el presidente de la Confederación Nacional también ha querido hacer referencia y confirma que la falta del permiso de conducción en los ciudadanos dificulta «sus contrataciones en muchas empresas, puesto que el carné es imprescindible en el currículum», asegura.

Del mismo modo, confirma la carencia de soluciones y especifica las diferentes situaciones en las que se encuentran las provincias del país. La Región está entre las más perjudicadas : «El problema está cuando nos encontramos con un sector que afortunadamente tiene trabajo y que se ve coartado, mermado y limitado por la administración», declara el presidente.

Desde la confederación quieren plantear nuevas soluciones. «Es evidente que las medidas adoptadas en los últimos años no lo han solucionado», aseguran. Quieren, además, solidarizarse con las autoescuelas e informan de que no dejarán de trabajar hasta que «se encuentre una solución final». Por ello, «se está ultimando una nueva propuesta que a fecha de hoy no se había puesto sobre la mesa de la Administración», narran fuentes de la confederación.

Más examinadores

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico han decidido que los examinadores realicen horas extraordinarias con el fin de «compensar esa carencia de examinadores», informan fuentes de la jefatura.

Además, confirman que a pesar de las dificultades y complicaciones que están habiendo estos últimos meses, «desde el pasado 1 de junio y hasta el 31 de agosto está previsto que se realicen un total de 10.630 pruebas».

La Dirección General de Tráfico espera que en el primer trimestre de 2021 se pueda ampliar la plantilla con «los 40 nuevos funcionarios del Cuerpo General Administrativo», confirman.