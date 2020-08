PSOE y Podemos critican que la Comunidad improvise la vuelta a las aulas

El PSOE y Podemos han criticado este lunes, tras conocer la decisión de la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, de posponer el inicio del curso escolar al 14 de septiembre, la improvisación y la imprevisión del Gobierno regional para afrontar la vuelta a las aulas.

En un comunicado, el diputado autonómico socialista Antonio Espín ha denunciado que la comunidad ha tenido tiempo suficiente para planificar el inicio del curso escolar "de una forma segura", y lo único que hace es "improvisar y cambiar de planes a diario, generando más incertidumbre en la comunidad educativa".

Espín ha recordado que Moreno publicó ayer sus medidas adicionales para el inicio del curso y "horas más tarde decide retrasar las fechas", lo que evidencia la "incapacidad" de la consejera y del resto del ejecutivo para organizar un comienzo de curso seguro, ya que sus instrucciones son "inasumibles y llegan tarde".

Además, el diputado socialista ha indicado que no tiene sentido retrasar el inicio del curso, si el Gobierno regional no prevé acompañarlo de la contratación de, al menos, 1.500 docentes más para hacer frente a las necesidades de la comunidad educativa y garantizar su seguridad.

Por su parte, la diputada de Podemos María Marín ha considerado que la "vuelta al cole" no la puede liderar una consejera "que tiene en contra a familias, sindicatos y docentes" en una comunidad que es la que "menos invierte" para garantizar la seguridad de cara al inicio del curso escolar.

Marín ha incidido en que las medidas anunciadas por la consejería de Educación para el inicio del curso han desatado la "oposición de toda la comunidad educativa" ante su "manifiesta insuficiencia" para garantizar la seguridad de la comunidad docente.

La decisión de posponer el inicio del curso, ha enfatizado la diputada de Podemos, "demuestra que no se han hecho los deberes y que las medidas anunciadas no eran más que una ocurrencia que no contaba con el apoyo de los centros".