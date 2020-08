La DGT alerta del aumento de la mortandad entre los motoristas

J. C.

Los datos de accidentalidad de lo que llevamos de año 2020, sin tener en cuenta los periodos de confinamiento y nueva normalidad, de la Dirección General de Tráfico ofrecen una cifra preocupante. Un 42% de los fallecidos son «usuarios de moto y vulnerables». La DGT asegura que tanto los fabricantes, la Guardia Civil de tráfico, como la propia DGT, «están trabajando para proponer medidas que reduzcan la accidentalidad de este colectivo».

Más allá de esta cifra, y como consecuencia a la reducción de tráfico durante el confinamiento, la cifra de accidentalidad en el total del ejercicio ha caído un 27%.

No obstante, estos datos revelan que cinco de los ocho muertos como consecuencia de siniestralidad dieron positivo en los controles de alcohol y drogas. La DGT es tajante: «si bebes no conduzcas y si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir», sentencia.

Otra de las cifras que preocupan en Tráfico es la del uso del cinturón de seguridad. Un 54% de las personas accidentadas no lo estaban utilizando.