El Sidi denuncia "la falta de medidas preventivas" para los exámenes de septiembre

El Sindicato Independiente de Docentes criticó ayer «la absoluta inacción y total imprevisión por parte del Gobierno central y del regional para la vuelta a las aulas». En concreto, la agrupación apuntó a los exámenes de recuperación: «Se está diciendo que faltan 15 días para el inicio del curso, y no es así: la semana que viene ya habrá alumnos acudiendo a los exámenes de recuperación y no se ha puesto sobre la mesa ningún tipo de medidas de seguridad», explicó su vicepresidente, José Luis Torrente.

Según Torrente, «se deberían haber hecho pruebas a docentes y alumnos para que pudieran acudir con seguridad a los exámenes», que comienzan el martes.

Desde Educación, en cambio, aseguraban que «se realizarán pruebas de desinfección antes de que ningún docente o alumno entre a los centros». Argumentan, además, que la bajada generalizada de suspensos -de un 11% en la ESO y un 25% en Bachillerato- permitirá que los alumnos puedan respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. También contradijeron la «falta de protocolo»: según ellos, «los exámenes se realizarán siguiendo las mismas normas que se establecieron para las pruebas de selectividad, «en las que no se produjo ningún tipo de contratiempo».

En el Sidi no lo ven claro: «Por supuesto, esperamos que no se produzca ningún contratiempo, pero pedimos medidas preventivas, no hay por qué exponer a alumnos y docentes al peligro de que alguien sea asintomático, por ejemplo». Además, consideran que no tiene sentido emplear el protocolo de selectividad: «No puede ser que las condiciones cambien y los planes de actuación sean los mismos. La situación de la pandemia cuando se celebró la EBAU es muy diferente de la que tenemos ahora», declaraba Torrente.



Dudas con la presencialidad

Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Centros Públicos de la Región de Murcia, tampoco se lo explicaba: «Si se dice a cada hora que es necesario apostar por la semipresencialidad por las condiciones que nos impone la pandemia, ¿cómo es que estos exámenes se van a realizar de forma presencial?». «Se hizo -continuaba de los Reyes- una previsión para este curso antes de verano, pero las cosas han cambiado y las medidas no se han adaptado, aunque también hay que ser consciente de la problemática que generaría un cambio de convocatorias».

El presidente de los directivos de secundaria coincidía, sin embargo, con Educación: «Como el tercer trimestre del curso pasado fue de repaso, las tasas de aprobados han subido mucho, y eso va a permitir que en los centros se puedan hacer esos exámenes disponiendo de más espacio del habitual».

«Más que el espacio entre alumnos, nos preocupa que la limpieza y la seguridad sea la adecuada en las aulas», aclaraba Antonio Amante, de Femae, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes. «Falta menos de una semana para los exámenes -concluía- y los alumnos no tenemos ningún tipo de información sobre qué medidas se van a establecer en las pruebas, eso acaba creando incertidumbre».