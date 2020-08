"Si el Ministerio no trae ni agua a los policías, ya se la trae Jupol"

«Si el Ministerio del Interior no tiene vergüenza de traerles ni agua, ya se la trae Jupol», apunta Alberto García Vilas, secretario regional de Jupol Murcia, que hoy se desplazó al puerto de Escombreras, a ver en qué condiciones se encuentran los agentes de la Policía Nacional que han de estar ahí, custodiando a los argelinos llegados en patera a la Región.

«Hemos visto que no tienen ni agua, que no tienen carpas, ahora mismo están los compañeros con sombrillas de playa... No se puede estar así», subraya el responsable provincial del sindicato mayoritario en el Cuerpo.

A la ciudad portuaria se desplazó el Buitre Negro, un espectacular y enorme tráiler americano acicalado con banderas de Jusapol, de la Policía Nacional, Guardia Civil y la enseña nacional. El vehículo sirvió para trasladar un palet lleno de agua para los agentes.

Hay una docena de policías nacionales vigilando en el puerto de Cartagena, donde hoy mismo se desplazaba un autobús, para trasladar a los inmigrantes al Hotel Cenajo de Moratalla. Otros extranjeros fueron llevados a otras provincias vecinas.

Por otro lado, el campamento instalado en Cartagena va a cambiar de sitio y se traslada al Muelle del Carbón, algo que la Autoridad Portuaria pedía a Defensa ya a finales del pasado mes de julio.