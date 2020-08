Miras no descarta que Lorca retroceda a la fase 1 si continúan los contagios

Aunque dice que no va a pedir a Pedro Sánchez un estado de alarma para la Región, no descarta medidas concretas en territorios. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, manifestó ayer que no descarta que Lorca retroceda a la fase 1 si la situación sanitaria en el municipio va a peor en los próximos días.

En declaraciones a Onda Cero, López Miras apuntó que la Ciudad del Sol es uno de los territorios que más preocupan al Ejecutivo, al tiempo que recordó que hace una semana se pusieron en marcha medidas restrictivas para combatir el avance del virus.

«El Servicio de Epidemiología está analizando cómo evoluciona», comentó el jefe del Gobierno murciano, tras aclarar que «se van a dar unos pocos días» para comprobar si las medidas «tienen efecto» sobre la incidencia del coronavirus en el municipio, uno de los que cada día registran más casos, junto al de Murcia.

Así, aseguró que si finalmente la situación mejora, «no será necesario» adoptar medidas más tajantes; pero que, si es negativa, «tendremos que plantearnos tomar otras decisiones como puede ser el retroceso a la fase 1», como pasó con el municipio de Totana.

A finales de julio, esta localidad de la comarca del Bajo Guadalentín, de apenas 30.000 habitantes, daba un paso atrás y regresaba a la casilla de salida: se le imponía la fase 1 y quedaba prohibido entrar y salir del pueblo. Esta medida restrictiva ya ha sido levantada.

Lorca es un municipio más grande (tiene más de 94.000 vecinos) y, con los datos en la mano, en 24 horas registraba 37 casos nuevos de coronavirus, según las cifras de la Consejería de Salud.

Asimismo, el departamento de Villegas informaba ayer de 12 positivos más en Totana.