"Conseguimos que a las empresas no les falte un repuesto sin gastar un euro de más"

­¿Qué supuso para Obuu Tech el premio Innobankia LA OPINIÓN en la categoría de Industria 4.0? ¿Cuáles son sus siguientes objetivos, una vez conseguido este gran reconocimiento?

Para ilustrarlo con una frase: nuestras últimas acciones de desarrollo de negocio han sido en Jiangsu (China), Río de Janeiro (Brasil), Boston (EEUU) y Molina de Segura (España). En este 'cosmos' de las startups lo normal es salir a grandes economías a por talento, capital, negocio o todo lo anterior. Además, hay multitud de entidades que ayudan a eso a nivel regional, nacional y sectorial; pero a nosotros nos motiva tanto, o más, el hacer clientes murcianos como internacionales. Es imprescindible que nos conozcan en la Región, y haber ganado este premio nos ayuda con eso.

Queremos paralelizar nuestra estrategia de expansión internacional con la de tener más presencia e influencia en la Región de Murcia. Siempre ha sido así en nuestra trayectoria: empezamos viviendo en Francia, como única startup española de Airbus Bizlab, y cuando vimos que nos conocía todo el ecosistema aeronáutico francés, pero nadie en España, nos volvimos a Madrid con la ayuda del programa BIC de la Agencia Espacial Europea. Ahora vemos que tenemos gran influencia en Madrid y llegada internacional, pero en el ecosistema murciano no se nos conoce tanto.

¿De qué manera están ustedes atentos a las últimas novedades en nuevas tecnologías aplicables a su sector?

Gracias a que estamos en el 'fregao' nos codeamos con emprendedores, investigadores, directivos y especialistas que están construyendo el día a día del estado del arte de diferentes tecnologías disruptivas. Así que, como dicen los franceses, siempre tenemos el arco tenso. Contamos lo nuestro y escuchamos lo de los demás en todo tipo de foros, simposios y eventos.

Por ejemplo, ahora mismo somos startup miembro del programa 'Google for Startups Residency' en su Campus de Madrid; hemos sido seleccionados en el módulo North America del programa 'Starter Acceleration' de EDP el mes pasado; y hemos sacado la mejor puntuación en el área 'desire to work with' del comité de Selección de Starburst del pasado mes de julio.

¿Qué ventajas ofrece su software 'Stockwatch', y cómo funciona?

Cuando hablamos de mantenimiento de aviones, trenes, infraestructuras críticas, generadores eólicos o cualquier otra maquinaria compleja, siempre surge el mismo problema con el inventario de repuestos: por un lado, si se invierte demasiado, estamos hablando de decenas de millones de euros de inversión, se está incurriendo en sobrestock y, por lo tanto, en una gestión poco rentable de los recursos de la empresa; y por otro lado, si se invierte poco o mal, se estará incurriendo en escasez de repuestos, lo que conlleva que no se puedan llevar a cabo las tareas de mantenimiento y esos aviones y trenes no puedan funcionar. Con 'Stockwatch', las empresas consiguen que a sus máquinas nunca les falte ni un repuesto sin gastarse ni un euro de más.

¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente en la empresa? ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

En Obuu tenemos tres áreas de trabajo: 'Stockwatch'; 'Oficina Técnica'; y 'Proyectos de I+D'. Y en cada una de estas áreas, tenemos algunos proyectos representativos.

En la parte de 'Stockwatch' ofrecemos tanto la licencia como el servicio. Se trata de análisis de datos de optimización de aprovisionamiento logístico en el mantenimiento de maquinaria compleja. Tenemos usuarios en los sectores ferroviario, aeroespacial, generación de energía e infraestructuras, y en paralelo, estamos llevando a cabo acciones de expansión como un proyecto con una importante empresa de gestión de tráfico aéreo, en el que hemos analizado una muestra representativa de datos de mantenimiento de radares que servirá para determinar futuros pasos en el sector.

En la parte de 'Oficina Técnica' hacemos diseño industrial y mecánico, usando herramientas de diseño CAD y de simulación estrcutural de elementos finitos, FEM y simulaciones fluidodinámicas. Estamos muy contentos porque un departamento que a priori iba a ser de autofinanciación ha tenido un crecimiento explosivo, y hemos llegado a ser ganadores de un proyecto de gran alcance para diseño de utillajes y procesos industriales para el ensamblaje del escudo térmico del reactor de fusión del ITER.

Y en la parte de I+D, nos metemos en cualquier berenjenal siempre y cuando tengamos claro que hay una cohesión con la estrategia de la empresa, que podemos aportar valor añadido y que nos guste. Ahora mismo estamos embarcados en dos proyectos. Uno es en asociación con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, con quien estamos tratando de adaptar nuestros algoritmos al sector de retail, y otro es con Airbus, con quien estamos desarrollando software de Inteligencia Artificial para chequeo dimensional de piezas aeronáuticas de fibra de carbono.

¿En qué industrias o sectores ha trabajado Obuu Tech y qué diferencias se ha encontrado en cada una de ellas?

Hemos trabajado en aeroespacial, ferroviario, infraestructuras, generación eólica, generación solar, generación convencional, smart factory, transporte por carretera y súper-instalaciones científicas. Las diferencias son innumerables, pero esa es, precisamente, una de las cosas que más fuertes nos ha hecho como equipo y a nivel técnico y comercial. Además, gracias a esa diversificiación inter-sectorial, no hemos sufrido ningún tipo de pérdida de actividad durante la crisis de la covid-19.

La empresa fue seleccionada para participar en el proyecto de construcción del reactor nuclear ITER, ¿qué supone para Obuu Tech un desafío de ese tamaño?

Esto es genial visto desde cualquier ángulo. Es un salto de división. Estamos compitiendo de tú a tú con las consultoras de ingeniería más grandes del sector. Además, detrás de la consecución de este proyecto se esconden muchas historias. La más importante es a nivel personal, porque es muy gratificante formar parte de algo tan impresionante como el primer reactor nuclear de fusión de tipo 'tokamak' a gran escala del mundo. Es un paso más hacia la creación de energía nuclear de forma limpia y virtualmente ilimitada. Y por la tanto, hacia la descarbonización de la economía.

Por otro lado, nos ha subido muchísimo la autoestima el tener que competir con empresas rusas, americanas, indias, chinas, japonesas y europeas para ganar. Al ganar el proyecto, estamos ganando un cliente en otro país a la vez que en otro sector, el de las súper-instalaciones científicas; y en paralelo, hemos atraído la atención de nuestros competidores, que se han convertido en potenciales clientes. ¡No hay mejor carta de presentación que el ganarles en una propuesta técnica!

¿Qué supuso para la empresa haber pasado por la incubadora de la Agencia Espacial Europea?

Nos supuso volver a Madrid con todo el apoyo que necesitábamos. Estábamos viviendo en Toulouse, como startup de Airbus Bizlab. Éramos los únicos españoles de la primera edición del programa, codeándonos con startups de Hong-Kong, de Silicon Valley, Francia y Alemania, pero no teníamos apoyos ni influencia en España. Por eso, en paralelo en el año 2016 fuimos seleccionados por el programa ESA-BIC Madrid a la vez qué ganábamos las ayudas Neotec del CDTI. Eso nos permitió tener recursos de la subvención Neotec junto con los beneficios del programa, que incluían oficinas en el Parque Científico de la Universidad Carlos III, una ayuda económica para contratación de personal y subcontratación, visibilidad, formación y la imagen de marca y excelencia de la Agencia Espacial Europea.

¿Cuál creen que es el valor añadido de la empresa, aquello que la diferencia del resto?

Tajantemente: el equipo. Ninguno somos genios, ni gurús, ni doctores, ni hemos estudiado en Harvard ni en el MIT; pero trabajando juntos tenemos una magia que nos hace ser más que un equipo, somos una familia, una fraternidad. Se podría decir que somos una banda de ingenieros. Más duros que un clavo. Ninguno se ha puesto nunca medallas a costa de un compañero, todos miramos siempre en la misma dirección y lo mejor es que nos gusta mucho competir y no nos podemos divertir más.