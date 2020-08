CCOO pedirá al Gobierno que "use su capacidad y decrete bajar las ratios"

«Es decepcionante. Se limitan a explicarnos lo que dice Sanidad, que es de sentido común, como si no supiéramos leer. Y luego, cuando hay que hablar de medidas educativas, se produce un vacío monumental». Así se mostraba Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCCOO de la Región de Murcia, ante la rueda de prensa de Esperanza Moreno.

La indignación es generalizada en los sindicatos y AMPA. «Todo lo que no sea bajar la ratio de alumnos por clase y contratar a más profesores es papel mojado, por muchas pruebas que se vayan a hacer», explicaba Lucía Bárbara Alcaraz, coordinadora regional de CSIF. A este respecto, CCOO moverá ficha el martes que viene. «Vamos a tener una reunión a nivel federal y vamos a pedirle al ministro que use el poder que tiene el Gobierno central para situar por decreto que la ratio de alumnos debe ser de 20 por clase y que los fondos que se den a las comunidades no sean a fondo perdido, que tengan que explicar en qué lo van a invertir», contaba Tornel.

«Lo que ha dicho la consejera y no decir nada es lo mismo», declaraba Juan Antonio Robles, de AMPAS Murcianas Unidas, que considera «imperdonable» que no «se esté dando importancia alguna» a la conciliación. «Parece -reflexionaba Alcaraz- que Educación solo piensa en las familias ricas, que son las que, en un momento dado, se pueden permitir que un miembro no vaya a trabajar y se quede en casa con sus hijos. No se están dando soluciones para las familias más necesitadas, que son las que más van a sufrir esta desorganización».

La comunidad educativa no se rinde: CCOO presenta hoy a Educación una propuesta para contratar «a 2.000 de los 3.000 docentes que se perdieron con los recortes de 2010 y así -razonaba Tornel- flexibilizar los turnos y los horarios escalonados».