J. C. C.

Murcia y Lorca siguen a la cabeza en nuevos casos diarios en una jornada que suma 232 contagios en la Región J. C. C.

La Región de Murcia ha registrado 232 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según ha detallado la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal. Esta cifra supone un descenso de nuevos contagios tras el pico registrado el día anterior, cuando se detectaron 340 positivos.

De estos nuevos casos, 54 corresponden a Murcia, 37 a Lorca, 18 a Molina, 12 a Cartagena, también se detectaron 12 en Totana. Además, hubo 11 casos nuevos en Alhama, 9 en Lorquí, 8 en Alcantarilla, 7 en Ceutí, 6 en Mula y Torre Pacheco y 5 en Fortuna, San Javier, Caravaca y San Pedro. El resto de positivos se han diagnosticado en otros municipios.

El número de casos activos en la Región se eleva a 2.641, 134 más que el día anterior. Mientras que la cifra de afectados desde que se iniciara la pandemia se eleva a 7.369. En aislamiento domiciliario se encuentran 2.473 afectados, lo que supone un incremento de 132 personas desde el día anterior.

En cuanto al número de ingresos, la cifra ha aumentado en dos casos, al pasar de 166 a 168 en tan solo una jornada. De estos, 24 se encuentran hospitalizados en la UCI. Afortunadamente, no hay que lamentar nuevas víctimas mortales por covid en las últimas horas. Además, se han curado hasta ahora 2.864, 98 más en tan solo un día.

Martínez Vidal ha indicado que en las últimas 24 horas, Salud ha realizado más de 1.500 pruebas PCR. Hasta ahora Epidemiología lleva practicadas 140.971 PCR y 64.727 pruebas de anticuerpos.

La portavoz del Ejecutivo regional ha explicado que la Comunidad no se plantea "por ahora declarar el estado de alarma", aunque, por otro lado, Fernando López Miras no descarta que Lorca pueda volver a la fase 1 si no mejora sus datos de contagio en los próximos días. Además, ha destacado que la tasa de incidencia acumulada en la Región por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 105, "frente a una tasa del 176 en el conjunto del territorio nacional".

No obstante, la incidencia acumulada en los últimos siete días se ha disparado en muchos municipios y barrios de la Región, sobre todo en Lorca, Cartagena y áreas de Murcia.

Respecto al aumento de contagios en determinados municipios y zonas, el director general de Salud Pública y Adicciones de la Región, José Carlos Vicente, ha explicado que los puntos que más preocupan al Ejecutivo regional en las últimas horas "por el incremento de evolución que están teniendo" son Lorca, Murcia (concretamente los barrios del Carmen, San Andrés y Santa María de Gracia), Cartagena y Alhama de Murcia.

Por otro lado, Martínez Vidal ha detallado que desde esta semana, en la Región trabajan 265 trabajadores, tras incorporarse progresivamente los 25 que anunció hace varias semanas el Gobierno autonómico. Además, "hemos solicitado un refuerzo de 60 rastreadores de las Fuerzas Armadas".