"La modificación es una opción, pero no es fácil para los negocios, que tienen que adaptarse"

«Ya estamos hablando con el Ayuntamiento de Cartagena sobre el cambio de licencia de los locales de ocio nocturno», explica Juan José López, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cartagena y Comarca (Hostecar). «Desde el Consistorio se han mostrado favorables de cara a la modificación de licencia, ya que cuantos más locales abiertos haya, mejor será para la economía», afirma López. Reconoce que la tarea de adaptar estos negocios para poder funcionar como restaurantes o cafeterías «es una opción que estaría muy bien, pero no es fácil», puesto que «no tienen cocinas y el espacio es distinto» y «tienen que cambiar por completo la actividad a la que están dedicados».

«Lo más importante es que el Ayuntamiento les ceda espacio para terrazas y les deje zonas abiertas. Los locales de ocio nocturno son muy grandes, pero ahora mismo el consumo está en el exterior. Está claro que sería un trabajo por las dos partes: del Ayuntamiento para facilitar las terrazas y de ellos, que tendrían que cambiar su actividad».

No obstante, destaca que una de las mayores dificultades, pese a que los ayuntamientos faciliten el cambio, es el proceso administrativo. «No hay forma de hacerlo de manera directa y es un camino largo, de meses. Además debería ser de manera provisional, que es algo que no se recoge en la legislación. La gente que tiene un local de ocio nocturno, cuando volvamos a la normalidad, querrá regresar a su actividad habitual y eso no es tan rápido», dice. Insiste en que desde Hostecar van a apoyar la medida, pero ha de ser una elección individual de cada negocio, pues «ellos son quienes tienen que valorar los pros y los contras y tomar la decisión».