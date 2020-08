Refuerzan los controles de cítricos importados para evitar la entrada de plagas

El Servicio de Sanidad Vegetal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Murcia realiza inspecciones y envío de muestras al laboratorio de aquellos envíos de cítricos procedentes del Hemisferio Sur para evitar la entrada de plagas de las que no se dan en la Región.

«Desde el inicio de la campaña de importación de cítricos, el pasado 15 de mayo, reforzamos los controles con cuatro nuevos inspectores, hasta un total de ocho, que han devuelto más de 2.000 toneladas para evitar la propagación de cualquier plaga» explicó el delegado del Gobierno, José Vélez.

Las muestra enviadas a analizar permitieron confirmar las sospechas en más del 50% de los casos, cuyos positivos en la conocida como mancha negra permitieron que el Ministerio emitiera una alerta sanitaria que ha hecho que la Unión Europea prohíba temporalmente la entrada de determinados frutos originarios de Argentina y evitar así la introducción y propagación en Europa de esta plaga.

Vélez detalló que entre el 15 de mayo y el 13 de agosto han entrado en la Región de Murcia 15.800.000 kg de limones procedentes de Argentina y que no ha habido importaciones procedentes de Sudáfrica. «Es evidente que la importación de limones es necesaria en el periodo en el que no hay producción nacional, y esto contribuye al aumento de la riqueza regional, pero es absolutamente prioritario asegurar que no entren plagas cuarentenables que no existen en la Región, pues pueden afectar a nuestros cítricos e imposibilitar su salida hacia mercados exteriores», añadió.

El delegado afirmó que los controles del Servicio de Sanidad Vegetal son exhaustivos e imposibilitan la entrada de partidas peligrosas, por lo que cualquier otra plaga que pudiera llegar a la Región será por otra vía y correspondería su prevención y control a otras administraciones.

El jefe del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación, José Ramón Soriano, indicó que el año pasado se importaron un total de 43.332 toneladas de cítricos, incluidos en 1.434 solicitudes de inspección fitosanitaria de cítricos, lo que supone aproximadamente el 25% de la importación nacional.