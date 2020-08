Todos los hospitales públicos vuelven a tener pacientes covid

Los diez hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) han tenido que volver a adaptar sus espacios para el ingreso de pacientes con coronavirus, tras haber quedado vacíos a principios del mes de julio, cuando se decidió concentrar los ingresos covid únicamente en la Arrixaca de Murcia y el Santa Lucía de Cartagena. El aumento de contagios ha llevado a todos los hospitales públicos de la Región a acoger a estos usuarios, así como a varios de los centros concertados, donde también se está derivando.

La distribución por centros hace que el Morales Meseguer y el Virgen de la Arrixaca, ambos de Murcia, sean los que más pacientes con covid tienen hospitalizados, con el 19,7 y el 19,5 por ciento del total, según indica el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud. Tras estos centros se sitúan el Hospital Santa Lucía de Cartagena, con el 15,7 por ciento de los ingresos; el Reina Sofía de Murcia, con el 8,8 por ciento; y el Rafael Méndez de Lorca, con el 6,7 por ciento del total, entre otros.

Arrixaca y Morales concentraban a principio de semana la mitad de todos los ingresos, pero la situación también se ha complicado en el Reina Sofía debido al incremento de casos en el municipio de Murcia y los focos detectados en varios barrios y pedanías.

Este aumento de contagios en Murcia ha obligado al Hospital Reina Sofía a abrir una segunda planta covid, ya que la séptima derecha, con capacidad para 18 pacientes en habitaciones individuales, está completa. «El martes abrimos también la sexta derecha para coronavirus», explica a LA OPINIÓN el director médico del centro, Fernando de la Cierva, quien indica que hasta el momento tienen ingresados a 25 pacientes, cuando el máximo que tuvieron en planta en la primera ola de la pandemia fue a 23, una cifra que ya han superado.

De la Cierva reconoce que para poder abrir estas dos plantas covid han tenido que hacer malabares, ya que la falta de personal, concretamente de enfermeros en bolsa, ha tensado mucho la situación. «Pero nuestro personal está volcándose para que todos los servicios funcionen con normalidad», afirma, una situación que espera que mejore cuando empiece septiembre y comiencen a reincorporarse los que se encuentran de vacaciones.

En el caso de las operaciones, el Hospital Reina Sofía de Murcia no ha tenido que suspender intervenciones, ya que por las fechas estivales los quirófanos están funcionando al 45 por ciento de su capacidad.

No obstante, se están realizando, principalmente, operaciones prioridad 1 y algunas de las que llevaban más retraso de prioridad 2, así como cirugía mayor ambulatoria (CMA) que no precisa ingreso y por lo tanto el paciente no ocupa cama del hospital, una forma de tener el máximo número de habitaciones disponibles por si son necesarias para pacientes de coronavirus.

Profesionales de la Arrixaca también confirman que en el centro de El Palmar hay una veintena de pacientes covid hospitalizados, mientras que el Morales Meseguer mejoró ayer su situación al dar de alta a varios de los casos de coronavirus debido a su mejoría para que continúen con la cuarentena en sus domicilios.



Urgencias



En estos últimos días los hospitales de Murcia también están notando una mayor presión en los Servicios de Urgencias, tal y como señalan sanitarios del Reina Sofía y la Arrixaca. En este caso, el jefe de Urgencias del Morales Meseguer, José Antonio Serrano, informa de que su centro se encuentra en una situación especial, ya que la puerta de Urgencias está cerrada por reformas y se han trasladado a otra zona del hospital donde tienen un espacio más limitado.

La previsión es que el Servicio de Urgencias abra de nuevo el 1 de septiembre con un doble circuito para pacientes respiratorios más separado y más seguro. Serrano considera fundamental conocer las zonas de Murcia en las que hay más contagios para que la población tenga más precaución en esos barrios o pedanías.

Desde la Consejería reconocen que las urgencias hospitalarias han aumentado en relación a los meses del estado de alarma, sin embargo han disminuido respecto a otros veranos. En julio se atendieron unas 54.000 urgencias, cuando lo habitual es que superen las 70.000.