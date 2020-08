Duplican el número de inspectores para garantizar la seguridad en la importación de cítricos

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha duplicado el número de inspectores para garantizar la seguridad en la importación de cítricos y evitar la entrada al territorio regional de plagas que no existen, informaron fuentes de ese organismo público en un comunicado.

El delegado, José Vélez, ha explicado este miércoles que los controles que realiza el Servicio de Sanidad Vegetal del Área de Agricultura y Pesca "están permitiendo proteger la producción nacional de cítricos".

Esto supone, según ha comentado Vélez, anticiparse "a cualquier riesgo con inspecciones exhaustivas", así como la remisión de muestras al laboratorio de "aquellos envíos procedentes del Hemisferio Sur susceptibles de tener plagas cuarentenables".

"Desde el inicio de la campaña de importación de cítricos, el pasado 15 de mayo, reforzamos los controles con cuatro nuevos inspectores, hasta un total de ocho, que han devuelto más de 2.000 toneladas para evitar la propagación de cualquier plaga", ha apuntado Vélez.

Así, las muestra enviadas a analizar permitieron confirmar las sospechas en más del 50% de los casos, cuyos positivos en la conocida como 'mancha negra' permitieron que el Ministerio emitiera una alerta sanitaria que ha hecho que la Unión Europea prohíba temporalmente la entrada de determinados frutos originarios de Argentina, y evitar así la introducción en Europa de esta plaga.

El delegado ha detallado que entre el 15 de mayo y el 13 de agosto han entrado en la Región de Murcia 15.818.144 kilos de limones procedentes de Argentina y que no ha habido importaciones procedentes de Sudáfrica.

"Es evidente que la importación de limones es necesaria en el periodo en el que no hay producción nacional, y esto contribuye al aumento de la riqueza regional, pero es absolutamente prioritario asegurar que no entren plagas cuarentenables que no existen en la Región de Murcia, pues pueden afectar a nuestros cítricos e imposibilitar su salida hacia mercados exteriores", ha añadido.

Vélez ha garantizado que los controles del Servicio de Sanidad Vegetal son exhaustivos e imposibilitan la entrada de partidas peligrosas, por lo que "cualquier otra plaga que pudiera llegar a la Región será por otra vía y su prevención y control correspondería a otras administraciones".

Campaña 2019

El jefe del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, José Ramón Soriano, ha indicado que el año pasado se importaron un total de 43.332 toneladas de cítricos incluidos en 1.434 solicitudes de inspección fitosanitaria, lo que supone aproximadamente el 25% de la importación nacional. La distribución por tipo de cítrico importado es un 74% de limón, un 25% de naranja y un 1% de mandarina.

"Además del Puesto de Control Fronterizo de Cartagena, tenemos otros puestos de control, el del recinto aduanero de San Ginés en Murcia, donde el 99% de las inspecciones realizadas son para exportación de frutas y hortalizas que se envían a terceros países, o los puestos de inspección habilitados en once almacenes autorizados, en los que se controlan exportaciones a terceros países de productos que requieren conservación en frío, como la uva", ha explicado Soriano.

Según el jefe del Área de Agricultura, la Región de Murcia es eminentemente exportadora, y lo que hace el área que dirige es "comprobar y cumplir escrupulosamente con las condiciones que impone el país importador".

"Por eso, cuando circunstancialmente nuestras empresas importan cítricos de otros países, es fundamentalmente que nosotros garanticemos el cumplimiento de las normas sanitarias españolas y, en consecuencia, las europeas, como puerto de entrada que somos", ha añadido.

Murciaduana

El RAH, o Murciaduana, emite una media anual de 4.000 Certificados Fitosanitarios (CF). La exportación en 2019 en términos de número de CF emitidos creció una media del 2%.

Se encuentra en sexta posición a nivel nacional en cuanto a número de Certificados Fitosanitarios emitidos en 2019, más del triple de la media nacional.

Ailimpo (Asociación Interprofesional del limón y pomelo) y el Ministerio del ramo han reconocido la labor realizada por el Servicio de Sanidad Vegetal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Murcia, "bajo la premisa y absoluta prioridad en la protección fitosanitaria de la producción nacional de cítricos, que es la base clave y fundamental del sector".