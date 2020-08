Salud plantea abrir un nuevo punto de recogida de muestras en Murcia

El aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas en el municipio de Murcia ha llevado a la Consejería de Salud a plantear la puesta en marcha de un nuevo punto de recogida de muestras para hacer pruebas PCR similar al que comenzó a funcionar la semana pasada en el centro de salud de El Carmen.

Así se lo trasladaron ayer los responsables de la Consejería al concejal de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, en la reunión que mantuvieron por la tarde y en la que analizaron la situación del municipio.

Coello, que no ha querido adelantar el barrio o zona de Murcia en la que se instalará este nuevo punto covid a la espera de que sea Salud quien lo dé a conocer, explica que los casos no están concentrados en un lugar concreto sino que «van cambiando de un día a otro, no hay una continuidad».

En el último balance de ayer, de los 78 positivos nuevos de la Región 36 se registraron en Murcia y, de ellos, la mayoría se han dado en San Andrés, El Carmen y El Palmar. Ante esta situación, el concejal insiste en que el Ayuntamiento va a intensificar el seguimiento de los casos, ya que son muy dispersos, aunque el perfil del paciente es de una persona de una edad media de 44 años.



44 se saltan la cuarentena

La Policía Local de Murcia también está colaborando con la Consejería haciendo seguimiento a los pacientes positivos que no guardan cuarentena. El concejal de Seguridad, Eduardo Martínez-Oliva, informa de que hasta el momento se ha hecho seguimiento a 44 personas, además de imponer 3.003 multas por no usar mascarilla y sancionar a 29 locales por no seguir las normas.



Desglose de casos por barrios y pedanías de Murcia

El municipio de Murcia registró ayer 36 nuevos casos positivos de coronavirus que se dividen en barrio y pedanías entre:

- Sangonera la Seca: 1

- El Carmen: 5

- Beniaján: 2

- Desconocido: 1

- El Palmar: 3

- El Ranero: 1

- Espinardo: 1

- La Alberca: 1

- La Ñora: 2

- Murcia centro: 1

- Infante: 1

- Zarandona: 1

- Nonduermas: 2

- San Andrés: 10

- Sangonera la Verde: 1

- Santa María de Gracia: 1

- Vistalegre: 2