Emprendedores de éxito pese al virus

«La idea la empezamos antes del confinamiento pero fue durante ese periodo «cuando surgió la eclosión final», explican Mateo y Juan Atonio propietarios de la empresa Solar Plus. Con la mejora del medio ambiente durante el confinamiento, estos dos chicos de 25 años decidieron seguir colaborando por este progreso a través de fomentar el consumo de placas solares. «La idea es observar cuanto se ahorra en las facturas de los clientes y de esta forma que el público colabore contra la contaminación a través de un consumo menos perjudicial y más barato», informa Mateo.

Emprender en un sector donde los materiales son de mayor coste es una de las barreras que han tenido que hacer frente estos dos jóvenes: «El problema del alto poder de negociación para acceder a la compra de los materiales y no tener los recursos económicos para hacer esa inversión». Aunque aseguran que «no estamos teniendo perdidas, pero todavía no sabemos la mejora».

Ana Silla Díaz funda Qcreativa para mejorar las secciones digitales de las empresas, potenciando sus webs



Para Ana Silla Díaz, el Marketing Digital es un mundo apasionante, pero recalca que existen inconvenientes que dejan esta labor en segundo plano. «Mucha gente no entiende este mundo puesto que no es algo tangible, las personas no saben exactamente qué les estás cobrando», cuenta. Aún así Ana decidió emprender en la cuarentena algo que llevaba años buscando «Durante el confinamiento me di de alta, creé mi empresa y empecé a arreglar y hacer páginas webs», explica. Este inicio le ha llevado a conseguir nuevas propuestas: «Actualmente ya tengo nuevos ofrecimientos, entre ellas está Solar Plus», cuenta.

Asegura que dar el paso en este mundo es satisfactorio pero es complicado: «dejar a un lado el régimen general de trabajadores y comenzar como autónomo es un paso bastante difícil». Tras ver que su negocio está teniendo beneficios, la empresaria plantea nuevas metas futuras. «Yo quiero montar mi agencia y poder tener una oficina», aclara.