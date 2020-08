Las empresas de transporte escolar, "con el agua al cuello"

«Si tienes un camión y no te dejan transportar ganado, puedes transportar cítricos, pero no sé qué quieren que hagamos con los autobuses de transporte escolar», dice Antonio Torres, responsable de Autobuses de FROET, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, que emitió ayer un comunicado en el que calificaba la situación de los conductores de «desesperada».

Todo comenzó en marzo. El día 12, el Gobierno regional anunció la suspensión de las clases y el cierre de colegios e institutos durante 15 días debido al ascenso desmesurado de contagios por coronavirus. Desde ese momento, las empresas de transporte escolar se quedaron en el dique seco. «Nosotros nos dedicamos casi totalmente al transporte de niños a colegios, desde la suspensión de las clases hemos reducido nuestra actividad al cien por cien», explica Juanjo Ríos, de Autocares Ríos. La situación llega a tal punto que desde FROET aseguran que está «en riesgo» la prestación de estos servicios cuando ya asoma el inicio de curso. «Ahora mismo los conductores no pueden ir ni a repostar, estamos todos con el agua al cuello».



Entre 1,3 y 1,5 millones

La Federación apunta que «la liquidación de los días no facturados hasta marzo, que suma entre 1,3 y 1,5 millones de euros aproximadamente, lleva un retraso inexplicable por parte de la Consejería de Educación y Cultura». Por ello, reclaman un adelanto de la indemnización por paralización de la actividad, recogida en el real decreto sobre el estado de alarma. «No pedimos que se nos regale ese dinero -cuenta Torres-, solo queremos un adelanto que sería para nosotros un balón de oxígeno muy valioso, y que luego, cuando llegue todo el dinero, ajustemos los presupuestos como sea conveniente».



Prórroga de contratos

Otra reivindicación de la FROET apunta a la extensión de los contratos de transporte a centros educativos. «Es necesario que la Consejería prorrogue los contratos de transporte escolar para ayudar a las empresas, como se ha hecho en otras comunidades, para paliar las enormes pérdidas que estamos sufriendo.

Si se ha hecho en otras comunidades, no entendemos que no se haga aquí. Por mucho que quede un año de contrato, se puede renovar de tres en tres años, y es lo lógico cuando hablamos de un servicio que, quitando situaciones excepcionales como esta, es bastante regular y estable», cuenta Torres. Según la Federación, esta medida no supondría «ni desembolso, ni mayor coste económico para las arcas de la Comunidad Autónoma. Igualmente, está contemplada en el pliego del concurso y, por lo tanto, no habría problemas legales para ello».

Otro problema: el mantenimiento de los autobuses. «Los tenemos encerrados durante tres meses -dice Ríos-, y eso es otro agujero negro para nosotros. Nuestros vehículos tienen una vida laboral de, como máximo, 16 años, y creo que otra reivindicación que deberíamos hacer es la de pedir que, al menos durante unos años, se nos permita aumentar la vida de los buses para poder minimizar las pérdidas. No se trata de que queramos aumentar nuestros dividendos, no, es una cuestión de evitar que nos desangremos. Se decía que habría que calcular en el futuro cuánto nos afectaría el coronavirus, pero nosotros podemos ya decir que el virus nos está haciendo polvo».