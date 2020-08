El PSOE pide al Gobierno regional que dé explicaciones "ante la falta de gestión" del covid-19

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha pedido este jueves al Gobierno regional que dé explicaciones en la Asamblea "ante la incertidumbre, la opacidad y la absoluta falta de gestión en la crisis del covid-19", informaron fuentes del partido en un comunicado.



Conesa ha mostrado su "gran preocupación" por la situación sanitaria de la Región de Murcia, el "elevado" número de rebrotes y la "total incertidumbre" en torno a la seguridad en el curso escolar 2020-2021, que comienza el próximo mes.



"Dos de las principales competencias autonómicas son la salud y la educación, y son éstas, precisamente, las que ahora mismo provocan en la ciudadanía una mayor preocupación", ha indicado el líder de los socialistas murcianos.



A su juicio, "la actitud del Gobierno regional frente a esta pandemia deja mucho que desear, López Miras y su Ejecutivo parecen haber dejado a su suerte a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, la falta de información, transparencia y propuestas es francamente preocupante".



Así, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la celebración de un pleno urgente y extraordinario para que comparezcan los consejeros de Salud y Educación e informen sobre la gestión de la crisis sociosanitaria, desde el fin del estado de alarma hasta ahora, y los planes del Gobierno regional de cara al nuevo curso.



"Las próximas semanas serán claves en la gestión del covid-19, por ese motivo exigimos la comparecencia de los consejeros de salud y educación, la ciudadanía merece más transparencia e información", ha insistido Conesa.



En este sentido, ha dicho que "el bajo número de pruebas PCR, la inexplicable falta de rastreadores, la precaria situación de la atención primaria y la incertidumbre en torno al curso escolar" configuran las principales cuestiones en las que su Grupo justifica la urgencia de dicho pleno.



Ha añadido que "los profesionales sanitarios, alumnos y alumnas, profesores, padres y madres y la población en general merecen conocer, de primera mano, cómo se va a garantizar la seguridad ante la actual situación sociosanitaria en la Región de Murcia".



"Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos conocer cuál va a ser el destino de la dotación extraordinaria proveniente del Gobierno de España para la gestión de la crisis sanitaria; cómo tiene pensado el Ejecutivo regional invertir los 73 millones de euros que el Gobierno nacional ha transferido para educación en la Región, o si se va a realizar una inversión extraordinaria a los fondos ya anunciados del plan Reactiva 2020".



Conesa ha indicado que el PSOE quiere saber también "si se va a contratar nuevo personal sanitario que desahogue a la actual plantilla", y qué medidas pretende poner en marcha para la necesaria reducción de ratio de alumnos por aula en los centros educativos de la Región.



"Todas estas cuestiones merecen una respuesta urgente, y por ello, desde el PSOE pedimos a López Miras que sea responsable, transparente y diligente, pues, junto con su Ejecutivo, gestiona la sanidad y la educación de la Región", ha concluido.



López Miras: "Es un insulto a la inteligencia"

Mensaje para los que intentar sacar rédito político de la pandemia ?? pic.twitter.com/hj3rHvHVZN — Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 13, 2020

PP: "El Gobierno regional ya ha pedido comparecer en la Asamblea"

El presidente de la Comunidad,, ha calificado deque se intente culpar a la administración regional de los rebrotes por el hecho de tener ahora las competencias en Salud.Según ha explicado él mismo, la diferencia está en que cuando las competencias eran estatales, todo el mundo estaba confinado. Sin embargo, ahora que las han recuperado las comunidades,y la economía ha vuelto a funcionar.Por ello, ha apelado a lapara evitar que sigan aumentando los contagios."Diego Conesa llega tarde porque el Gobierno regional ya ha pedido comparecer en la Asamblea Regional en un paso más dentro de su política de transparencia en todo lo relacionado con la información del coronavirus", ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado que ha informado que los titulares de las consejerías de Salud y Educación, a petición propia, han pedido informar ante el parlamento regional."El Gobierno de López Miras no ha dejado de informar un solo día de la evolución de la pandemia en la Región" ha subrayado Segado quien considera "demagógicas y sin fundamento" las acusaciones de opacidad por parte del PSOE. Además, añade el dirigente del PP que "las decisiones anticipadas y una gestión firme, sin complejos, de la pandemia están resultando eficaces para controlar los rebrotes". Y ha recordado que Totana fue el primer municipio de España en el que se decretó la vuelta a la Fase 1.Joaquín Segado ha instado a Diego Conesa a "plantearse una oposición más constructiva si de verdad quieres ser útil a la Región, en estos momentos difíciles". "Además de sus críticas infundadas no hemos escuchado una sola propuesta ni alternativa que pueda ser beneficiosa", ha añadido para incidir que "lo que no ha hecho el PP es mentir masivamente a los ciudadanos en temas tan cruciales como el del inexistente comité de expertos inventado por el Gobierno de Sánchez"."Las arremetidas constantes de los socialistas murcianos contra la gestión del Gobierno regional son simplemente una pantalla para tapar la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez que se ha lavado las manos en esta etapa postcovid y ha dejado abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas", ha remarcado el dirigente 'popular'.En este sentido, ha recordado que "Sánchez tiene que cumplir el compromiso de convocar a las comunidades autónomas para que se produzca un inicio de curso simétrico e igualitario en toda España".Joaquín Segado también ha señalado que en la Región existen más de 200 rastreadores pendientes de la evolución y expansión del virus, "tanto dependientes de Epidemiología como trabajando desde los 85 centros de salud donde, en cada uno de ellos, hay dedicada a esa tarea un médico y un enfermero". Y añade que "Salud refuerza los equipos dependiendo de las zonas dónde se detectan más casos de infectados".Precisamente, señala el portavoz parlamentario 'popular' fue esa fórmula de implicación de los servicios de Atención Primaria "la que ayudó a que la Región de Murcia en plena pandemia fuera a que tuviera menos infectados y fallecidos".