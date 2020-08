Castejón encargará el estudio previo para retirar los fangos de las playas

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, aprovechó el Foro Interadministrativo del Mar Menor para anunciar que el Ayuntamiento se encargará de hacer los estudios de impacto ambiental previos a la retirada de lodos y fangos de las playas del Mar Menor. Sin embargo, las competencias en esta materia pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente. Aseguran desde el consistorio cartagenero que el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán dijo que los municipios ribereños se hicieran cargo de la limpieza de lodos y fangos.

La acumulación de estos materiales en las playas de Los Urrutias y Los Nietos provocan que el baño sea extremadamente desagradable, y por ello se han tenido que instalar cinco pantanales para acceder al agua. Castejón dice que su Ayuntamiento pretende dar un paso al frente y acusa de inacción al resto de administraciones: «Tenemos muy claro que si no lo hacemos nosotros no va a venir nadie a hacerlo, por eso vamos a empezar a trabajar en ese informe medioambiental que lo posibilite y ya veremos después quién asume el coste de estos trabajos tan necesarios».



No habrá un alto comisionado

La propuesta de un Alto Comisionado del Mar Menor parece que no va a llegar a buen puerto. Antonio Luengo anunció a la alcaldesa de Cartagena que el Ministerio de Medio Ambiente no contempla su creación. «Si no les parece bien esta figura, creemos que deben ser los ayuntamientos quienes decidamos la partida y actuaciones para acometer y ayudar a salvaguardar y avanzar en la protección del Mar Menor», insistió Castejón.