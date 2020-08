Serrano reclama una lista de contagios por barrios y pedanías de Murcia para reducir riesgos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, considera que «no podemos bajar la guardia, seguimos en el tiempo de las decisiones responsables, en las que hay que abandonar lo superfluo y apostar por la seguridad y bienestar de los vecinos de Murcia», por lo que ha reclamado un listado de contagios de coronavirus por barrios y pedanías de Murcia para que los ciudadanos estén informados y se reduzcan los riesgos de contagio tras la alerta surgida en el barrio del Carmen.

El portavoz socialista hace hincapié en que «el riesgo no ha pasado y el virus sigue con nosotros», sin embargo, afirma que «el alcalde Ballesta sigue en su línea de florituras, colocando led y anunciando romerías para septiembre». Por ello, considera que «esto no es serio, parece que Ballesta vive en su burbuja sin saber con certeza qué hay fuera, y lo que hay es una pandemia a la que debemos poner coto enfrentándola con decisiones y soluciones y no con anuncios, flores y luces».

Serrano considera imprescindible que se informe a la población de los brotes que vayan surgiendo y ha anunciado que pedirá una reunión del Comité de Salud Pública.

El concejal de Salud, Felipe Coello, responde al PSOE que «el Ayuntamiento está actuando con rigor, responsabilidad y máximo nivel de información ciudadana», a lo que añade que están en permanente contacto con la Comunidad Autónoma para coordinar las actuaciones que se están desarrollando en el municipio.

Coello también ha informado de que, en colaboración con el Servicio de Epidemiología de la Consejería, se han cedido dos médicos y dos enfermeros para el servicio de rastreadores covid, personal que está coordinado por el epidemiólogo jefe de los Servicios de Salud.