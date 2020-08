Estrella de Levante instala 60 compactadoras de latas en playas de la Región

Estrella de Levante, dentro de su compromiso con el reciclaje y la economía circular, instala cerca de 60 compactadoras de latas en las playas de la Región. Un año más la compañía apuesta por esta acción de reciclaje solidario que abarca distintos municipios como San Javier, Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, Cartagena, Águilas, Mazarrón y Abarán.

Cartagena cuenta con 10 compactadoras instaladas en varias zonas y se suma al objetivo de concienciar sobre la importancia del medio ambiente a través de un proyecto que fomenta la integración laboral de personas con discapacidad. Los usuarios de las asociaciones como AIDEMAR, AFEMAC o AFDA son los encargados de gestionar el mantenimiento y limpieza de las prensas, un trabajo remunerado al que se sumará el importe que se recaude por el aluminio.

De cara al verano, el consumo en lata aumenta sobre todo en zonas de costa donde se incrementa la actividad turística. En cada compactador caben 2.000 latas, cada lata pesa 13,6 gramos, lo que equivale a 27 kilos de aluminio en total. Es un residuo de fácil manejo, ligero, que no se rompe, no arde y no se oxida. Se compacta fácilmente y tiene importantes ventajas porque el 100% del aluminio puede ser reciclado sin disminuir su calidad. Por cada tonelada de aluminio se dejan de emitir 3,5 toneladas de CO2.

Estrella de Levante sigue apostando por otras acciones en materia de sostenibilidad, medio ambiente y economía circular. La crisis de la covid-19 ha obligado a las empresas a reorganizarse, priorizar y prestar ayuda en la medida de los posible.

En este sentido, cada semana la cervecera ha enviado a la Alcoholera 25.000 litros de alcohol para producir mezcla hidroalcohólica. Del mismo modo, tras el cierre de los bares se ha retirado toda la cerveza que quedó sin dispensar para su reutilización. Con el fin de aprovecharla, Estrella de Levante ha reutilizado los casi 500.000 litros de cerveza retirada generando electricidad equivalente al consumo mensual de más de 230 hogares.