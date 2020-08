IU pide que el Ayuntamiento de Lorca se persone como acusación por la muerte del jornalero

Los portavoces municipales de la coalición de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca y de Puerto Lumbreras, Pedro Sosa y Víctor Romera, respectivamente, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar las carencias existentes, según ellos, en la inspección de trabajo, respecto al sector primario en la comarca del Guadalentín. Ambos confían en que la investigación que se ha puesto en marcha para esclarecer lo sucedido vaya más allá "y las responsabilidades no queden solamente en el enganchador o en el furgonetero".

Lo ocurrido este pasado fin de semana, cuando un trabajador del campo, afectado por un golpe de calor, era abandonado a las puertas de un centro sanitario y posteriormente fallecía durante su traslado al hospital Rafael Méndez, según los comparecientes, "vuelve a poner otra vez el nombre de Lorca en el candelero nacional" y recuerdan el trágico suceso ocurrido hace dos décadas en el que perdieron la vida una docena de trabajadores ecuatorianos al ser arrollada la furgoneta en la que viajaban por un tren de cercanías, cuando se dirigían al campo a realizar labores agrícolas.

El portavoz de izquierda unida-verdes de Lorca, Pedro Sosa, requiere al consistorio que asuma la acusación y se persone en el procedimiento penal que se tendrá que poner en marcha "para perseguir todo un cúmulo de delitos contra los derechos de los trabajadores y otros tipos penales que han podido concurrir en este doloroso suceso".

La investigación abierta, según Sosa, "debe llegar hasta el final de la cadena que, no pocas veces, no acaba en el enganchador o en el furgonetero, que, de momento, es el único detenido". La irregularidad laboral, según Sosa, "viene favorecida por las inmensas deficiencias de una inspección de trabajo que, en no pocas ocasiones, tarda más de 8 o 9 meses en atender, tarde y mal, algunas de las denuncias que se les hacen llegar".

Por su parte, Víctor Romera, concejal de Izquierda Unida-Verdes en Puerto Lumbreras, afirma que en Lorca se repite la historia casi dos décadas después de trágico accidente que costó la vida a una docena de jornaleros ecuatorianos. Según Romera, "las inspecciones de trabajo se deben redoblar hasta lograr que en el campo todos los trabajadores tengan contrato de trabajo y se respeten los derechos salariales y sociales establecidos en los convenios".

La irregularidad, según Romera "implica que los trabajadores cobren a veces la mitad de lo que establecen las tablas salariales de los convenios, implica también la competencia desleal contra los empresarios que sí cumplen con las normas y además, siempre supone un fraude a la seguridad social y otro a la hacienda pública".Pero lo peos de todo, termina Romera "es que en pleno siglo XXI se den las condiciones para que un trabajador sea abandonado como un perro a las puertas de un ambulatorio".



El Ayuntamiento de Lorca "confía" en la Benemérita

Tras la rueda de prensa ofrecida por los ediles de Izquierda Unida-Verdes, la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio de la ciudad del sol, Isabel Casalduero, ha puesto de manifiesto "la importancia de las empresas de cumplir con las normas en materia de seguridad laboral" para evitar accidentes como el ocurrido este sábado.

Aunque Casalduero no responde directamente a las palabras de Sosa y Romera, asegura que "desde el Ayuntamiento de Lorca, confiamos plenamente en la investigación abierta por la Guardia Civil, así como en la que se lleve a cabo, también, por parte de la Inspección de Trabajo y Salud Laboral, dependiente del Gobierno de España, para esclarecer estos hechos, depurar responsabilidades y tomar medidas".

La edil destaca también que "es imprescindible reforzar las medidas de control para que no vuelva a producirse un suceso como este, algo que en primera instancia y con mayor importancia, beneficiará a la salud de los trabajadores pero que también redundará en beneficio de las empresas y los empresarios que sí que cumplen, de manera escrupulosa, con las medidas de seguridad y la normativa laboral".

Finalmente, Casalduero insiste en que "conforme vayamos conociendo más detalles de la investigación abierta, desde el Ayuntamiento de Lorca, no descartamos tomar medidas al respecto".