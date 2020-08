ISEN Centro Universitario adapta su actividad docente por la covid y garantiza la seguridad académica

ISEN Centro Universitario, facultad adscrito a la Universidad de Murcia, se ha adaptado tras la pandemia provocada por la covid-19 a las nuevas circunstancias educativas que exigen la docencia no presencial masiva. Desde el pasado 16 de marzo han trabajado para elaborar planes de contingencia.

Igualmente, se ha planificado, de forma conjunta con la UMU, la actividad docente de, al menos, el primer cuatrimestre del curso 2020/21 en funcio?n de tres posibles escenarios: un primer escenario o Plan A basado en la docencia presencial plena; un segundo escenario o Plan B en el que se combinari?a docencia presencial reducida y segura combinada con docencia no presencial; y, por u?ltimo, un tercer escenario o Plan C en el que toda la docencia se impartiri?a de forma no presencial.

Respecto a la estructura y configuración de los TFG y TFM de las distintas titulaciones adscritas a ISEN, aparte de que fundamentalmente se realizan en el segundo cuatrimestre, permiten el normal desarrollo de los procesos de preparacio?n y defensa, no vie?ndose afectados de manera particular por ninguno de los tres escenarios posibles de conformidad con la normativa existente en el Centro.

De esta manera, tanto los TFG como TFM se desarrollara?n, independientemente de la situacio?n concreta, por los procedimientos y plazos habilitados al efecto por el centro. En cualquier caso, si tuviera lugar el escenario de la modalidad no presencial, se arbitrara?n medidas para su defensa semejantes a las del Plan de Contingencia PC2.0 del curso 2019/20.

Por lo que respecta a las tutori?as a estudiantes de grado y ma?ster se podra?n llevar a cabo siempre que sea posible respetar la distancia social y existan las medidas de higiene necesarias. No obstante, se recomienda que, a ser posible, las tutori?as se realicen en modo virtual.

Las asignaturas con peculiaridades ya esta?n contempladas en los horarios con la creacio?n de subgrupos que se adecuan a la normativa sanitaria sobre uso de espacios vigente. De acuerdo con el Convenio de Adscripcio?n, la organizacio?n de las pra?cticas se realizara? conforme a los criterios y calendario establecido por la Facultad de Educacio?n, por lo que a este apartado de su Plan de Contingencia nos remitimos.

Desde ISEN Centro Universitario recuerdan que están dotados de la capacidad de impartir teleformación, y los estudiantes cuentan con sus profesores, sus horarios, y la garantía de que la actividad académico docente se impartirá con regularidad y con la normalidad que la situación nos permita, aun en el caso de que hubiera un nuevo confinamiento.