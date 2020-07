"Sufrimos una avalancha migratoria, nunca hemos tenido tantos en tan poco tiempo"

El delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, dijo hoy que "con el consejero de Salud, Manuel Villegas, he hablado de manera continua, y ambos hemos tenido contacto con el presidente de Cruz Roja", por lo que aseguró que le sorprende "la estrategia política del PP y el Gobierno regional" en materia de inmigración.

Vélez comparecía en la sede de la Delegación después de que anoche se fugasen casi cien personas de las que aguardaban en Escombreras a que se les diese un alojamiento para pasar la cuarentena. Durante todo el día, la Delegación y la Consejería de Salud se estuvieron pasando la pelota sobre quién tendría que ocuparse de estos extranjeros: cada departamento aseguraba que era cosa del otro. Al final los africanos durmieron, una noche más, en el puerto, en carpas de Cruz Roja, y se produjo la fuga.

Fuga que agentes de la Policía Nacional que los custodian a pie de dársena veían venir: afirman que la situación es "un polvorín", con pocos efectivos para demasiados inmigrantes. El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, culpaba hoy a Vélez de la escapatoria de los argelinos.

El delegado volvió a decir hoy que es Salud la que ha de dar "solución habitacional" a los migrantes que han de guardar cuarentena. Mientras, ellos trabajan para que en Cartagena haya un lugar "digno". "Seguimos a la espera de que Salud nos diga dónde llevamos a estos migrantes, que deben llevar una cuarentena", insistió, a lo que añadió que "hay un protocolo al que hay que ceñirse, no hay más discusión al respecto".

Las del puerto son "instalaciones provisionales". "Hay que entender que estamos sufriendo una avalancha migratoria, nunca hemos tenido tantos en tan poco tiempo", manifestó Vélez.

Subrayó que un CATE "facilitaría mucho" el asunto y reiteró que "Quino Segado (PP) renunció a tener uno".

"Es el Gobierno regional el que debe trasladar a la Delegación los recursos de los que dispone para trasladar a estas personas", especificó.

Agradeció la labor de "personas que, en vez de estar en politiqueos baratos, están trabajando muchísimo y con ahínco para que las cosas salgan bien".

En su opinión, "es muy triste que hayas personas que no lo den todo para pensar en la salud de las personas", en referencia a "políticos que están pensando exclusivamente en los votos". "Me indigna que no pensemos en la salud de las personas", lamentó.

Dijo que la Policía "sigue trabajando" para localizar a los fugados que faltan y avanzó que ya tienen localizado a otro grupo de inmigrantes.

"Ya está bien de juego político, solo demuestran que están en juego sucio y no en solucionar los problemas. Por cierto, sus problemas, porque las competencias las tienen ellos", declaró el delegado.

A la Autoridad Portuaria recordó que "es una institución estatal, y este es un asunto de estado". "Espero que no sigan con una presión que lo único que puede lograr es que haya una peor asistencia", comentó.

Sobre la resolución del TSJ de Murcia que indica que es Delegación la que ha de buscar sitio a los inmigrantes, Vélez apuntó que "no implica pronunciamiento alguno". De todas formas, se refiere a extranjeros que ya fueron acogidos por oenegés, no por los que siguen en el puerto.

"Esta tarde esperamos trasladar cien migrantes a un pabellón, pero quedarán más de 150 sin una solución habitacional", anuncio.