La máxima autoridad de la UPCT vivía ayer una intensa jornada de "emociones encontradas"

La catedrática Beatriz Miguel ya es oficialmente la nueva rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Durante la tarde de ayer se celebraba un íntimo acto a puerta cerrada al que solamente acudió el personal que también tomaba posesión junto a Miguel, así como las autoridades «imprescindibles» según palabras de la propia Universidad. La ceremonia estuvo presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Durante su toma de posesión, Beatriz Miguel confesaba que para ella era «un día de emociones encontradas» puesto que las circunstancias sanitarias provocadas por la covid privaron a la rectora de un gran acto en el que pudieran participar «la comunidad universitaria, la sociedad cartagenera, familiares y amigos», admitía emocionada. Sin embargo, Miguel aseguró que se siente «inmensamente satisfecha de tomar posesión del cargo de rectora» de la Politécnica. Una etapa que vaticina como «compleja» dadas las circunstancias. Aún así, la rectora asegura que «es el momento de tomar perspectivas arriesgadas e innovadoras» y que aprovechará «las amenazas para convertirlas en oportunidades».

Durante su discurso, Miguel quiso destacar «la belleza de la ciencia», parafraseando a la científica Marie Curie. «Entiendo la ciencia como disciplina de razón y también, desde luego, de pasión. La pasión impide que me rinda, me hace buscar la superación, me empuja a acometer nuevos retos. Y hacerme cargo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena sin duda lo es», sostuvo la rectora. La máxima autoridad de la Politécnica aprovechó también para agradecer a Alejandro Díaz, el rector saliente, «por haber depositado su confianza en mí durante estos cuatro años de mandato en los que he sido vicerrectora de Investigación».

Por su parte, Díaz destacó la valía de la nueva rectora, que «ha sido mi colaboradora en los últimos cuatro años como vicerrectora de Investigación, por lo que sé de su conocimiento, preparación y capacidad para acometer las funciones del cargo. Se ha rodeado de un equipo preparado, que aúna experiencia y renovadas energías con las que acometer los retos de este nuevo mandato», aseguró.



Un equipo sólido

Beatriz Miguel contará con la ayuda de las siete personas que conforman el nuevo equipo y que también tomaban posesión de sus respectivos cargos durante la tarde de ayer. Rosa Badillo continúa como secretaria general e Isidro Ibarra como gerente. Repiten como vicerrectores de Estudiantes y Profesorado, respectivamente, Sergio Amat y Luis Javier Lozano. Éste último asume también las responsabilidades de promoción institucional. La catedrática Catalina Egea, de la Escuela de Ingeniería Agronómica, es la nueva vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación.

De igual manera de la Escuela de Agrónomos es el vicerrector de Transformación Digital, Manuel Munuera. Juan Ángel Pastor, exdirector de la Escuela de Telecomunicación, es vicerrector de Enseñanzas e Internacionalización. Juan Pedro Solano, profesor de la Escuela de Industriales en el Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos, es vicerrector de Campus y Sostenibilidad. Por último, el docente de la Facultad de Ciencias de la Empresa Juan Francisco Sánchez se ocupa de Economía, Empresa y Emprendimiento.