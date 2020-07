Salud estudia que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 ante los repuntes

El Gobierno murciano se ha dado un plazo de 72 horas para decidir si aplica medidas extraordinarias similares a las establecidas en Totana en los municipios de Lorca y Mazarrón, donde hay un importante incremento de los casos de coronavirus.

Se trataría de una vuelta a la fase 1 de la desescalada, en la que estaría prohibida la entrada y salida del municipio y se aplicarían restricciones que solo permitirían hacer actividades comerciales y practicar deporte, mientras que las reuniones se limitarían a diez personas en domicilios, terrazas o zonas abiertas.

En concreto, en Lorca se han detectado en los últimos días 16 casos, y otros 19 en Mazarrón. Ante este repunte, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha advertido que, si en las próximas 72 horas la situación en esos dos municipios empeora, «está sobre la mesa aplicar medidas similares a las que el pasado jueves se aprobaron para Totana, dado que la única manera de frenar la expansión del virus es limitar los contactos sociales, junto con el correcto uso de la mascarilla y el lavado de manos». Así lo confirmó ayer en una rueda de prensa en la que aseguró que, si los positivos continúan aumentando en Lorca y Mazarrón, «se plantearán medidas más restrictivas, como volver a fases previas de desescalada».

En sus declaraciones, el titular de Salud también habló de la situación en Murcia, donde preocupa el aumento de casos positivos en el barrio de San Andrés y en la pedanía de Beniaján, que suman unos 70 casos nuevos en total en la última semana, aunque por el momento «no se baraja el confinamiento» en Murcia, aclaró el consejero. Lo que sí se está haciendo es «un seguimiento exhaustivo a través de los centros de salud», tanto en Beniaján como en San Andrés.

El pedáneo de Beniaján, Francisco Nicolás, relató a LA OPINIÓN que entre los vecinos «hay mucha, mucha alarma». Explicó que ayer recibió numerosas llamadas de ciudadanos preocupados. «Hay gente que se me ha presentado en la Alcaldía preguntando que qué pasaba», aseguró. Nicolás apuntó que el aumento de casos «parece que viene por unos iberoamericanos que estuvieron en las Atalayas», pero afirmó que no le han concretado el número de casos activos en la zona. Fuentes de Salud, afirman que hay trasmisión comunitaria y no relacionan los casos de Beniaján y San Andrés con ningún brote.



282 personas denunciadas

Manuel Villegas también reconoció en su rueda de prensa que hay trasmisión comunitaria en toda la Comunidad Autónoma, y recordó que el virus se puede contraer por contacto con superficies contagiadas e incluso por el aire en lugares cerrados, una forma de transmisión en la que es muy difícil determinar cómo se produjo el contagio. Por ello, insistió en la necesidad de usar correctamente la mascarilla y en todo momento y lugar, así como lavarse las manos de manera frecuente y cerrar al máximo los círculos de contacto social porque, advirtió, cuando se produce un contagio «es que algo de esto no lo estamos haciendo bien».

De hecho, han sido 282 las personas que han sido denunciadas este fin de semana por la Policía Local de Murcia por no llevar puesta la mascarilla, como es obligatorio, según informó el Cuerpo a través de las redes sociales.