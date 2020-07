Las lavanderías autoservicio de Miele abren más de 20 locales nuevos en España

Bloomest, las lavanderías autoservicio bajo la calidad y liderazgo de Miele, abre 20 nuevas tiendas en Madrid, Canarias, Bilbao, Castilla la Mancha, Extremadura, Alicante, Murcia y Andalucía y 2 más en Portugal durante este último año

Tras dos años y medio en el mercado español, y a través del modelo de franquicia flexible, Bloomest entra en 4 nuevas comunidades nuevas y abre la 1ª lavandería en una estación de servicio.

La franquicia, que con estas nuevas aperturas supera los 60 establecimientos a nivel nacional, ofrece un concepto diferente de lavanderías autoservicio basado en la calidad, el servicio, la atención al franquiciado y sobre todo al cliente final a través de la tecnología.

La apertura de estas 22 nuevas tiendas ha supuesto una inversión de 1.000.000 de euros, inluyendo obra civiles, aterrizando en cuatro comunidades autónomas nuevas donde la marca aún no había abierto ninguna lavandería hasta ahora: País Vasco, Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía.

El pasado diciembre, la franquicia inauguró su 1ª tienda en una estación de servicio -la gasolinera Repsol de Beniaján (Murcia)-, y prevé abrir 50 tiendas en 5 años en este nuevo nicho de mercado. Esto va a suponer un total de 2,5 millones de euros de inversión directa con la marca y 1,5 millones en el territorio en obra civil a través de empresas locales. Según Gianluca Falchi, Responsable de la marca en Iberia "esta apertura es una vía adicional y paralela de expansión de marca. Proyectamos nuestro conocimiento de tiendas "a pie de calle" dentro de las estaciones de servicio, con los mismos valores añadidos, mismo target de clientes y enfoque comercial".

Bloomest garantiza exclusividad real de los locales "nuestra principal obsesión es abrir tiendas que funcionen y sean de éxito. Locales a pie de calle, de entre 50-100m2 y en un radio de 1km no se puede abrir otra tienda de nuestra marca", indica Falchi. En este sentido, los locales de la marca son de entre 50 y 100 m2 y las zonas de interés son: tanto las grandes ciudades como centros más pequeños a partir de los 6.000 habitantes.

Con la apertura de estas 22 nuevas tiendas, Bloomest ya tiene presencia en las zonas de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha, Canarias, Murcia, País Vasco, Levante, Andalucía y Portugal.



Pandemia e incertidumbre

Con la pandemia los ciudadanos están más concienciados de la importancia de la limpieza de la ropa y del uso de desinfectantes lo que incide a acudir más a las lavanderías y aumentar la recurrencia. Todos los lavados de Bloomest incluyen el desinfectante y antibacteriano (Sanyplus) a base de oxígeno estabilizado, certificado por el prestigioso instituto alemán Meducomp.

Y es que en tiempos de incertidumbre económica, el autoservicio tiende a mejorar sus ingresos según Gianluca Falchi, Responsable de Negocio de Bloomest en Iberia, "las familias deciden no comprar una nueva lavadora/secadora cuando éstas se estropean y se fomenta el uso del autoservicio que es tres veces más barato que en una tintorería tradicional. Un edredón en una tintorería cuesta unos 25 euros, y en una lavandería autoservicio entre 7-8." Además, de cara a los inversores, Falchi considera que las lavanderías autoservicio son una inversión refugio "la inversión no conlleva contratación de personal en plantilla, no se invierte en material/bienes perecederos, las maquinas Miele tiene un largo ciclo de vida de 15-18 años".



Modelo franquiciado

El modelo de franquiciado se define "flexible", ya que no se cobra ningún porcentaje sobre ingresos ni ningún canon de entrada al franquiciado. La inversión de una tienda-base es a partir de unos 45.000 euros y Bloomest se compromete a dar soporte, tanto en el momento de la apertura como durante el desarrollo, para asegurar una gestión eficaz y optima rentabilidad. "Que los franquiciados mantengan la tienda bien gestionada y de acuerdo con los estándares de calidad de lavado y secado de Bloomest-Miele" es lo que comenta Falchi.