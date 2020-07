Altercados en el hospital de Cartagena donde están los inmigrantes con covid

El Virgen de la Caridad de Cartagena, donde fueron ingresados inmigrantes llegados en patera a las costas de la Región de Murcia días atrás, era hoy escenario de altercados protagonizados por estas personas, informan fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional, en dos furgones, se movilizaron al lugar, dado que estas personas se encontraban golpeando y hasta rompiendo ventanas, puertas y cortinas. La Policía, no obstante, no arrestó a nadie.

Desde la Consejería de Salud confirmaron que en este hospital cartagenero están ingresados 14 inmigrantes que dieron positivo en coronavirus en las pruebas que se les hizo a pie de puerto.

Los ingresos de estas personas en un hospital fueron ratificados por el juzgado. Han de estar en el hospital mínimo diez días, dado que se trata de extranjeros que no cuentan con domicilio en la Región donde efectuar la cuarentena, al estar contagiados. No obstante, su estado no es grave.

Precisamente el hecho de estar retenidos estaría detrás, apuntan fuentes próximas, de los incidentes de este martes por la mañana. Hay que recordar que a principios del presente mes de julio un joven con coronavirus se marchaba del Santa Lucía de Cartagena, descolgándose por una ventana. Era localizado horas después por la Guardia Civil.