De la bronca al acuerdo: así se forjó el pacto para la ley del Mar Menor

"Esta ley se parece mucho a la que nosotros queríamos, pero también a la del PSOE y Cs", afirma el portavoz del PP.

Con el Hemiciclo más dividido de la historia de la democracia en la Región, esta semana se ha conseguido aprobar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, una de las normas más importantes de la legislatura, con el apoyo de tres grupos parlamentarios que suman 39 de los 45 diputados de la Asamblea. Conseguir el acuerdo era impensable hace unos meses, cuando el PP y el PSOE se echaban la culpa mutuamente por la situación. Los primeros responsabilizaban a la DANA de septiembre y al Gobierno central por no actuar; mientras que los socialistas señalaban al Ejecutivo regional del PP que ha gobernado los últimos 25 años. Todos han tenido que poner de su parte para revertir la situación.

El 21 de junio, una semana antes de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas para el Proyecto de Ley del Mar Menor, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, abría un grupo de WhatsApp: «El Mar Menor necesita unidad política y llegar a los máximos acuerdos posibles [...] Nos gustaría mantener la reunión el jueves o el viernes. Espero vuestras respuestas y adaptamos las agendas». Y así fue.

Previamente, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ya se reunía con el PP y con el PSOE por separado para trabajar en las enmiendas. «Hice una mesa doble y la verdad es que los dos equipos trabajaron muy bien, pero llegó un momento en el que les dije que lo lógico era sentarnos todos juntos». Fue entonces cuando Segado tomó la iniciativa y abrió el grupo de WhatsApp que dio lugar a la primera reunión tres días después, el 26 de junio. Los equipos negociadores estaban integrados por Joaquín Segado y Jesús Cano por el PP, Juan José Molina y Francisco Álvarez por Cs y Alfonso Martínez Baños por el PSOE. Los tres grupos incorporaron personal técnico y asesor a ese encuentro y a todos los que vendrían después. «Siempre que convocaba una reunión, todos aceptaban», comenta Molina.

Tras un fin de semana de contacto permanente entre los grupos, el 29 de junio se cerró el acuerdo en una reunión celebrada esa mañana en el Grupo Parlamentario de Cs de registrar conjutamente el 75% de las enmiendas de las tres formaciones, que sumaban más de 90. Al día siguiente, los tres portavoces presentaban las enmiendas. El 22 de julio la Asamlbea aprobaba la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.



Podemos y Vox quedaron fuera

Antes de registrar las enmiendas a la ley del Mar Menor, Alfonso Martínez Baños propuso a Podemos que participara en la elaboración de enmiendas. Segado hizo lo propio con Vox. «María Marín solo me dio las gracias, pero nada más», recuerda el socialista.

El portavoz del PP, por su parte, lamenta las «posturas numantinas» de los grupos que no han participado. «Vox dice que así apoya a la agricultura, pero la verdad es que no tiene argumentos». Para Segado, esta ley no es la que hubiera sacado adelante su partido en solitario, «pero se parece mucho, al igual que se parece a la del PSOE y a la de Ciudadanos. Este es el secreto del consenso».



La virtud de la ley , que no gusta a ecologistas ni a agricultores

A pesar de que los tres grandes grupos parlamentarios de la Asamblea Regional están más que satisfechos con la nueva ley del Mar Menor, lo cierto es que la norma no ha gustado en absoluto a los ecologistas ni a parte importante del sector agrícola. Para Alfonso Martínez Baños, «quizá esta sea precisamente la «virtud de esta ley». Coincide con el portavoz de Cs, José Antonio Molina, en que los agricultores descontentos deberían «leerse bien» la nueva norma para después, «asumirla», ya que, quieran o no, «tendrán que adaptarse». Desde el PP reconocen que la ley busca un «equilibrio» que no contenta a todo el mundo con el fin de preservar el Mar Menor y apostar por un modelo de agricultura puntero para todo el Campo de Cartagena. «Estas dos realidades son compatibles», afirma Segado.