Los abusos sexuales cometidos por menores casi se duplican en un año en la Región

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, presentaba este viernes por la mañana la Memoria de la Fiscalía, que ya presentó días atrás al presidente de la Comunidad y al de la Asamblea. Memoria, con datos de 2019, que refleja una ligera disminución de incoaciones: 62.108 diligencias previas, 8.740 urgentes, pese a la "falta de fiscales que sigue dándose en esta Región".

Calcula Díaz Manzanera que faltan al menos unos 15 fiscales para equiparar a la Región a la media nacional, y anunció que le han concedido seis. También dijo que, en cuanto a funcionarios, la de Murcia es la peor dotada de España, con una ratio funcionario-fiscal de 0,45.

Fueron 8.968 los juicios celebrados, que dieron lugar a 8.651 sentencias.

Por otra parte, vinculó el "acceso a nuevas tecnologías por parte de los menores" al aumento considerable de los delitos de abuso sexual (de 39 en 2018 a 61 en 2019) cometidos por personas que no han cumplido los 18 años.

"Todos tenemos que aportar ahí", aseveró, "los propios padres respecto a los hijos", al tiempo que calificó el aumento de "preocupante" y dijo que ha de ahondarse en las "razones psicológicas que pueden dar lugar a es ese tipo de conductas".

Puso el acento el fiscal en que ha habido un "importante aumento" del denominado acoso inmobiliario, al pasar de una a siete diligencias previas en un año. Consiste ese tipo de acoso en un hostigamiento que practican los propietarios de las casas respecto a sus inquilinos, con el claro objetivo de conseguir que estos últimos acaben abandonando el domicilio en el que vivían como arrendatarios.

Volvió a decir el fiscal, como hizo ayer mismo y lleva haciendo años, que ha de cambiarse la ley en materia de violencia de género. Habló de "una situación de una cierta impunidad", ya que "como no hay más prueba que la declaración de la propia víctima, al no ratificar esa declaración, se da la absolución". Desde que Manzanera es fiscal, cada vez que presenta la Memoria incide en este punto, dado que la norma no ha sido modificada todavía. Eso da lugar, considera, a que un 22% de las sentencias hayan sido absolutorias y más de la mitad de ellas porque la mujer retiró la denuncia.

En 2019 hubo una víctima mortal por violencia machista en la Región: Lourdes, a la que mató su pareja en Torre Pacheco. Luego él, Marco Vinicio, apareció muerto en su celda de la cárcel.

También sobre violencia machista, destacó el fiscal el "importante incremento de la colocación de dispositivos técnicos de control" a los maltratadores. Constan como activas en 2019 un total de 56 pulseras, aunque durante todo el año llegó a haber 162.

En siniestralidad laboral, suben los homicidios de tres a ocho y bajan las lesiones de 689 a 589, con 21 acusaciones (17 en el año anterior) y 10 sentencias (9 en el año anterior).

Habló del procedimiento del Mar Menor y dijo que "la mayoría son empresas agrícolas a las que se ha localizado maquinarias de desalobración, todas ellas ilegales". En 2019 se practicaron 38 declaraciones de investigados, más otras 60 a practicar en el presente 2020, cuando el fiscal espera dar un impulso a esta causa.

Por otro lado, habló del tema de los patinetes, pues "hay problemas legales para estimar si son ciclomotores", aunque tiene claro que "para la seguridad vial es un problema manifiesto". Hay dos sentencias condenatorias, ambas de Lorca y ambas en apelación. Se resolverá a lo largo del año.