Un verano sin discotecas

Los propietarios creen que esto no va a acabar con los rebrotes, porque los jóvenes harán botellón en sus casas

Tras las severas medidas que decretó la Consejería de Salud en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el pasado martes para restringir el ocio nocturno, bares y restaurantes, muchas discotecas se han visto obligadas a cerrar sus establecimientos, algunas hasta el verano que viene. Todos los locales de ocio nocturno de Atalayas han echado la persiana porque tienen miedo de volver a abrir y sufrir más pérdidas o tener que afrontar una multa de hasta 60.000 euros.

En Murcia, Ibiza Latina, Boutique, The Golden y Cabana 3 ya han anunciado su cierre; Sala Teatre, Luminata Disco, Alter Ego y Seis Cero Nueve ya habían decidido no abrir este verano; y K Murcia no ha comunicado su cierre oficial, pero han dejado de anunciar fiestas previstas para este verano. Las únicas que permanecen abiertas son Dodo Club y Vayven en el Zig Zag, entre otras.

La mayoría de las discotecas y pubs de la costa han informado también del cierre de sus locales como Trips Summer Club en La Manga y Mamaluna en Cabo de Palos. Solo permanecerán abiertas en el litoral Flamingoville en San Pedro del Pinatar y Maná y Maccäo en San Javier. «Lo han cerrado todo en La Manga, en Los Narejos solo quedamos nosotros», afirman desde Maccäo.

El ocio nocturno en la zona del Altiplano y el Valle Guadalentín también han anunciado cierres. Las principales clubs en Lorca como Sala Lisos & Pub La Abadía y todas las de Yecla: Mambo, Mhya y Zona permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Desde el sector, no creen que la orden del cierre de discotecas reduzca los rebrotes de coronavirus en la Región, ya que las medidas del límite de horarios y personas por mesa -quince- se han tomado especialmente por los infectados llegados de Bolivia. Además, muchos pubs culpan a las autoridades de la poca vigilancia que han prestado en las calles las autoridades para frenar las aglomeraciones de jóvenes.

María Román, encargada de The Golden, piensa que no va a servir para mucho, pues los jóvenes son irresponsables y van a cotinuar reuniéndose en sus casas: «No han parado de hacer botellón en las calles, y ahora veo en Instagram que quedan en sus casas. Cuando estábamos abiertos, teníamos que cerrar temprano porque había una hora en la que la gente ya no respetaba las normas».

«Las personas se van a ir de las discotecas a las casas rurales. Los rebrotes van a aumentar porque jugábamos con la ventaja de que podíamos controlarlos con nuestras medidas sanitarias», dice Erwin Roberto desde Maccäo. «No van a dejar de quedar y nosotros tomábamos precauciones desde que entrabas con el coche. Medíamos la temperatura, tomábamos los datos, número de teléfono y de matrícula, lavado de manos, etc.», añade.

Las medidas son cerrar los bares, restaurantes y discotecas con terraza a las dos de la madrugada y no acoger a clientes más tarde de la una y media para segurarse un cierre puntual. Los bares de copas que no tengan terraza podrán prestar su servicio hasta las diez de la noche. Quedan prohibidas las reuniones de más de 15 personas y no se podrá pedir en la barra ni utilizar la pista de baile.

«Lamentamos profundamente esta decisión que, para más inri, llega sin medidas o ayudas aparejadas para unos establecimientos a los que ya les estaba costando salir de la crisis provocada por la covid-19», declara el presidente de la patronal hostelera, Jesús Jiménez, quien advierte que el cierre de los locales «supone un paso atrás que les va a costar su futuro, después de haber hecho frente a las inversiones en mobiliario y seguridad sanitaria». Maccäo señala que «las pérdidas son brutales. No nos han dado ninguna ayuda, solo incetidumbre».

Estas restricciones han obligado a modificar los horarios de los pocos locales que continúan abiertos. «Ahora adelantaremos el horario, haremos tardeo, y dependiendo de la gente que venga este sábado decidiremos si seguir abiertos o cerrar hasta el verano que viene», anuncian en Maccäo. En cambio, otras discotecas ven inconcebible el horario y han decidido cerrar. Trips, en La Manga, por primera vez en 35 años, comunican su cierre y cancelación de todos sus eventos porque «no poder bailar ni pedir copas en las barras, llevar mascarilla y sobre todo marcharse a casa antes de las dos de la mañana supone perder la esencia de Trips», aunque los restaurantes situados dentro seguirán abiertos y se celebrará el festival Summer Flamenco Experience los días 13 y 14 de agosto por tener unas «caracteríasticas diferentes y especiales» al resto de actuaciones.

A pesar de que todos sus empleados han dado negativo en las pruebas PCR tras el rebrote de Atalayas, The Golden, como las demás discotecas, no quiere abrir sus puertas porque «con el 50% del aforo y tantas restricciones no ganamos suficiente. No merece la pena arriesgarse a una multa».