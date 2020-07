La app de pesca deportiva más competitiva de España es murciana y se llama Wefish

A día de hoy, cerca de 100.000 pescadores de todo el mundo ya se han registrado en una aplicación que cuenta con unos 25.000 usuarios activos y unas tasas de actividad muy altas. Actualmente, pese al contexto actual, la empresa está centrada en saltar hacia el mercado estadounidense para conquistar una porción de un pastel hecho con 49 millones de pescadores habituales.

Ingeniero de Minas por la UPCT, Alberto Manuel López (El Palmar 1985), decidió tras varios años como ingeniero de proyectos en Abu Dabi y Canadá que había llegado el momento perfecto para emprender su propia aventura empresarial, un camino que describe como duro y complicado hasta el día de hoy, «nada te prepara para lo que vas a afrontar en un proyecto desde cero», asegura durante la entrevista.

Me han contado que Wefish nació tras un naufragio.

Es 100% real, Wefish surgió de un naufragio. Llevaba varios años dándole vueltas a la idea del proyecto; conocía algunas aplicaciones alternativas, pero no llegaban a cubrir las necesidades del usuario, o se desarrollaban con enfoques equivocados. Cuando se hundió el barco en el que iba, perdí todas las anotaciones que tenía, el móvil, con todas las fotos? Si hubiese existido en ese momento una aplicación como la que tenemos ahora eso no hubiese ocurrido; habría cambiado el teléfono y volvería a tener acceso a esa información en forma de diario. Eso supuso el empuje final. También tuvo que ver un Trabajo Fin de Máster, que lo hice coincidir con el germen de este proyecto.

¿Han sido difíciles los primeros pasos?

He perdido como unos diez años de vida en el proceso, [risas]. Nada de lo que pueda decir hará justicia a lo que pasó. Nadie te prepara para lo que te vas a enfrentar cuando afrontas un proyecto desde cero. 'Emprender' es una palabra que se dice muy alegremente, y parece muy bonita, pero es durísimo; y más con un enfoque como el nuestro, que tratamos de ser ambiciosos, con un carácter internacional desde el principio, con el objetivo de ser el pez más grande del sector.

Cuando pasan esos primeros capítulos complicados?

No, no. Cada vez es peor. El grado de profesionalización y de exigencia es más alto; si fuese fácil, todo el mundo lo haría. No se trata sólo de desarrollar un producto, sino de abordar otros muchos factores, como el marketing, la marca, la parte institucional? Y cada vez es más complicado, y claro, si avanzas debes redimensionar el equipo y rodearte de las personas adecuadas.

¿Cómo explicas a un pescador con un nivel intermedio las ventajas de esta aplicación?

Ese es el perfil mayoritario y al que nos enfocamos. Tratamos de apoyar a ese pescador, no el que se sabe todos los trucos, sino al pescador que disfruta con cada salida, y pretende mejorar su desempeño; le apoyamos durante todo el ciclo, desde la planificación de la salida (con el sistema de previsión meteorológica), hasta la captura y su interacción social.

Hace una semana lanzamos un predictor de la actividad de pesca: Analizando todas nuestras bases de datos, y en función de las condiciones climatológicas del próximo fin de semana y la zona en la que va a estar, somos capaces de indicar la probabilidad de encontrar a una especie mediante el uso de la inteligencia artificial.

¿Cómo es vuestra comunidad?

Tenemos registrados en la base de datos a 100.000 usuarios, de estos, unos 25.000 son activos, una tasa muy buena, que se suma a otra sobre actividad también muy alta. Somos útiles y enganchamos a la gran mayoría de los usuarios que nos prueban.

¿De dónde son?

La mitad son de España, México en torno a un 15%, con importantes porcentajes de Argentina, Costa Rica, Cuba y EEUU, que es nuestro gran objetivo.

¿Ése será el gran salto previsto, el mercado norteamericano?

Se está dando ya, con un perfil bajo, y entre bambalinas, pero ya se está produciendo.

¿Cuál es vuestra ventaja competitiva?

Hay tres aspectos fundamentales. Uno es que ofrecemos al usuario un servicio de marketplace de segunda mano, para fomentar la economía circular, el reciclaje de todo este material que los pescadores vamos acumulando; después el respeto de la comunidad, que es uno de nuestros grandes valores diferenciales, una comunidad sana que se autogestiona. Si aparece un perfil que hace fotos en la cocina, es la propia comunidad la que indica que eso no le gusta y lo censura. Y luego, algo fundamental para el pescador, la localización del punto de la captura es confidencial; en el resto de plataformas, como las que están asentadas en EEUU, esta información se puede consultar si pagas en la plataforma, si te conviertes en un usuario premium. Nosotros despreciamos ese enfoque, creemos que está a años luz de las expectativas del usuario.

¿De dónde proceden los ingresos?

Monetizar una app es tremendamente complicado. Si uno piensa que va a hacerse rico con una buena idea, pero sin una estrategia sólida, se equivoca. En este momento, nosotros tenemos una monetización muy pequeña, estamos en una fase de premonetización, nuestro foco está en este momento en el crecimiento de usuarios, pero sí que hemos ido variando el modelo de negocio; tenemos una modalidad premium (de pago). En definitiva, las expectativas del pescador son conseguir un pez más grande y una especie distinta; nosotros tenemos información para ayudarle a ello, y también ofrecemos el espacio de compraventa que he mencionado, ya sea transaccionando como hacen otras plataformas, o a través de la venta directa, que es otra de las vías de monetización.

¿Tenéis esa publicidad invasiva que tienen muchas app?

Para nada. De hecho, de la forma en que lo hacemos, la información que introducimos no es percibida como publicidad, es más, si te encuentras con el nuevo señuelo de la modalidad de pesca que practicas, recibes información útil para ti. En la etapa en la que estamos, la publicidad no es una fuente de ingresos interesante, si acaso cuando lleguemos a 10, 20 millones de usuarios. El objetivo es que los acuerdos y las colaboraciones sirvan para ofrecer y mostrar a nuestros usuarios información y ventajas.

Las valoraciones de los usuarios que he podido encontrar son muy muy positivas.

Las opiniones y las valoraciones del usuario demuestran que vamos por el buen camino, y guían nuestro objetivo de calidad de las acciones que vamos implementando. Y este es el resultado. Ni hemos comprado opiniones ni hemos hecho campañas especialmente agresivas. Te llegan de manera orgánica cuando lo haces con esta filosofía de trabajo. La mejor publicidad que puede tener un servicio o producto como el nuestro es el boca a boca.

¿La batalla para captar inversores es dura?

En la vida de una startup, sobre todo en sus fases iniciales, está muy presente; de hecho, es el principal trabajo de un CEO. A principios de este año cerramos una ronda que canalizó un ticket de150.000 euros a través de una plataforma. El inversor más importante que hemos tenido hasta ahora es un fondo de Miami, que no solamente ha invertido 100.000 euros en el proyecto, sino que nos ha incorporado a uno de los programas más 'top' de aceleración a nivel mundial. Estamos trabajando en este programa y ya estamos preparando la siguiente ronda de inversión que esperamos cerrar a final de año.

¿En qué estáis centrados ahora mismo?

Tenemos un estudio increíblemente detallado y exhaustivo de la experiencia en el primer uso del usuario, y de la retención a 7, 28, y 180 días. Los grandes objetivos de un proyecto como el nuestro, pasan por mejorar la experiencia cada cierto tiempo. Crecer empieza por no perder usuarios; puedes captar más o menos rápido de una forma más o menos sencilla: 'quemando gasolina', metiendo dinero al marketing, pero lo que tienes que hacer es retener. Y en eso estamos trabajando muchísimo con el equipo de Miami, en tratar de entender todos los perfiles mayoritarios que acceden a la aplicación, cuáles son sus expectativas, ofrecerles itinerarios personalizados para ganártelos durante esos primeros 20 ó 30 segundos en los que el pescador tiene que experimentar ese hype moment, 'esto me encanta'.

Hábleme de la iniciativa 'Juntos contra el plástico 2.0'.

Se celebra desde el 15 al 31 de julio. Es la continuación de una campaña que ya realizamos el año pasado. Los ríos y los mares son nuestro campo de actuación, y tratamos de apoyar medidas que fomenten la preservación de estos ecosistemas.

No concibo una empresa del siglo XXI, que quiera hacer las cosas bien, que no tenga esta visión y esta conciencia, en su día a día interno o a través de actividades como ésta en las que interviene también Decathlon y la Asociación Española de Pescadores Deportivos (ASESPD). No se trata sólo de ganar dinero sino de que el mundo sea un lugar mejor.