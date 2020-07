El juez de Murcia que intentó bloquear la adopción de dos lesbianas presume de tener razón

Allá por el año 2006, el juez Fernando Ferrín Calamita ejercía en un Juzgado de Familia en Murcia cuando le llegó un caso de una mujer que pretendía adoptar a la hija pequeña de su esposa. Algo a lo que este hombre se opuso y lo cual le costó la carrera. Justo hace un año, el Tribunal Supremo confirmaba la decisión adoptada en su día por el Consejo General del Poder Judicial al denegar la rehabilitación y el reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Ferrín Calamita, condenado en 2009 a diez años de inhabilitación especial por el retraso "malicioso" de los trámites de adopción de una menor por parte de la mujer de la madre biológica de la niña.

El alto tribunal consideraba entonces en su resolución que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado y añadía que la entidad del delito cometido por el exjuez es "difícilmente compatible con la idea de rehabilitación" teniendo en cuenta la gravedad de la actuación cometida, "el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo".

Ahora, siempre según el ya exjuez, la pareja de mujeres se ha separado y dejado a la menor a cargo de los Servicios Sociales. Ferrín Calamita ha hecho pública en redes sociales una misiva destinada a esta chica, ya adolescente. El texto de la carta es el siguiente:

CARTA ABIERTA A CANDELA

Si no recuerdo mal, naciste en febrero de 2006, por lo que ahora tendrás 14 años. No nos conocemos personalmente. Yo fui el juez de Familia de Murcia que tramitó la solicitud de adopción presentada en mayo de 2006 por Vanesa, basada en el hecho de ser cónyuge de tu madre, Susana, como si ese solo dato le otorgase un derecho absoluto a la adopción, que no existe y sí el tuyo, al desarrollo armónico de tu personalidad.

Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI.

El caso es que tienes ya más de doce años. Que sepas que tienes derecho a ser oída por un juez y que, cuando cumplas los 16, puedes instar la emancipación o habilitación de edad, y ejercitar acciones legales acto seguido contra el Estado y/o la CARM -y contra tus dos 'mamás'.

A tu disposición para lo que te pueda ayudar, tanto en lo personal como en lo profesional jurídico. Se ha menoscabado tu dignidad y tus derechos básicos como persona, sujeto de derechos. Una grave injusticia.

El hombre ha recibido muchísimo apoyo en sus redes sociales. "Estoy impresionada y no por ello esperado, cuando lo que mueve a las personas es el egoísmo y el odio genera odio muerte. Le doy gracias a, Dios por usted y su generosidad y Dios quiera que esta chica conecte con usted, es lo mejor que le podria pasar", le escribía una mujer.