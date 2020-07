"Los celadores de la Región nos fabricamos los EPI con bolsas de basura"

Decenas de celadores de la Región se concentraban este jueves por la mañana en la puerta del Virgen de la Arrixaca de Murcia para pedir a las diferentes administraciones que dejen de «ignorar y menospreciar» a unos profesionales considerados, durante la crisis del coronavirus, como personal de bajo riesgo, algo que, denuncian, no debería ser así.

Estos profesionales murcianos se han sumado a la protesta convocada a nivel nacional por la plataforma 'Reconocimiento para el celador ya', que nace con la vocación de velar por «los grandes olvidados» del sistema de salud.

Los concentrados en Murcia (alrededor de 80 personas, según los organizadores de la iniciativa) portaban carteles en las que se podía leer 'No somos personal de bajo riesgo', 'Formamos parte de la familia sanitaria', 'Si trabajamos juntos, no protegemos igual' y 'No somos invisibles', entre otras consignas similares.

En la pancarta principal, junto al dibujo de una persona empujando una silla de ruedas megáfono en mano, lucía la frase: 'Reconocimiento para el celador ya. ¿Personal de bajo riesgo?'

Juana Mª Morales, celadora en el Morales Meseguer de Murcia que fue la encargada de leer el manifiesto, explicó a LA OPINIÓN que la principal demanda del colectivo es precisamente «que se nos considere personal de riesgo», al tiempo que subrayó que «el Ministerio nos calificó como personal de bajo riesgo».

Así las cosas, estos profesionales aseveran que no dispusieron de equipos de protección adecuados, pese a estar en contacto directo con los pacientes infectados de coronavirus. Por este motivo, destacó, «hemos tenido que fabricarnos nuestros propios EPI con bolsas de basura». A este respecto, Morales aseguró que le consta que en otros lugares de España hay compañeros que se han hechos equipos de protección «con sacos».

Sobre la labor de los celadores, hizo hincapié en que «estamos constantemente con los pacientes, desde que llegan al hospital», a lo que añadió que «los acompañamos en un primer momento, los ayudamos en los aseos, tenemos que utilizar la grúa, en los quirófanos los sacamos y los metemos», entre otras ocupaciones.

Asimismo, destacó que los celadores piden tener «el mismo sueldo en toda España», así como que «se profesionalice con un módulo de Formación Profesional» esta ocupación.

La de hoy en el Virgen de la Arrixaca ha sido la primera de las movilizaciones, pero habrá más: Morales anunció que el próximo 13 de agosto se concentrarán en el Santa Lucía de Cartagena.

En otra de las pancartas se podía leer 'Orden ministerial de 1971, machista'. Y es que los celadores también reclaman una actualización del estatuto de personal no sanitario, que data del citado1971, en la época preconstitucional. Este documento no reconoce la figura de la celadora. 'Orden obsoleta y machista', se destacaba en otro cartel.