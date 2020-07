El TSJ rechaza un recurso de Secuoya contra el Servicio Regional de la Competencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha rechazado un recurso presentado por la concesionaria de la televisión autonómica, la compañía Secuoya, contra la comunicación que emitió el Servicio Regional de la Competencia a raíz de la denuncia interpuesta por el grupo murciano TCERO Estudios.

Ambas empresas han presentado ofertas al concurso convocado por la Comunidad Autónoma para adjudicar el contrato de La 7 para los próximos cinco años, que asciende a 77,5 millones de euros. La disputa que mantienen desde que se puso en marcha la licitación les ha llevado a las dos a interponer sendos recursos contra su contrincante ante el TSJ, el primero de los cuales se ha resuelto con un escueto auto de inadmisión, que acaba de ser notificado a las partes.

El grupo murciano TCERO, que preside Juan Francisco Zambudio, denunció ante el servicio de la Competencia que Secuoya estaba firmando acuerdo de exclusividad con profesionales y productoras del sector audiovisual de la Región con el propósito de obtener ventajas en el concurso.

El Servicio de la Competencia, que depende de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, emitió una comunicación en la que indicaba que los contratos de exclusividad firmados por Secuoya no debían ser puntuados por la Comunidad Autónoma a la hora de valorar los méritos de cada una de las ofertas.

Añadía que "las cláusulas de exclusividad que impiden o restringen la posibilidad de que otros licitadores puedan llevar a cabo una competencia efectiva se consideran anticompetitivas, según la doctrina de la CNMC, y resultan especialmente lesivas cuando son aplicadas por una empresa que ostenta una posición dominante en el mercado".

Tras esta notificación, la concesionaria consideró que las indicaciones emitidas por Competencia podía perjudicarle en el concurso y presentó un recurso contencioso, que el TSJ ha resuelto en cuestión de semanas.

La Sala de lo Contencioso ha decidido "inadmitir" el recurso de la empresa que gestiona 7 TV contra el Servicio de la Competencia al entender que la comunicación impugnada es "una información sin más", que no recoge ningún tipo de resolución ni tampoco contiene "ningún mandato para el órgano de contratación", que es la Consejería de Presidencia y Hacienda.



"Entendemos que, al ser una mera comunicación informativa, no produce ningún efecto sustantivo para la recurrente. En efecto, no podemos considerar que se trate de un acto de tramite cualificado, ya que no determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento; tampoco es un acto de trámite que cause indefensión, ni produce perjuicios irreparables; y tampoco decide directa o indirectamente el fondo del asunto", se indica en el auto judicial, del que ha sido ponente la magistrada María Esperanza Sánchez de la Vega.

A su vez, TCERO ha recurrido ante el TSJ el contrato provisional que la Comunidad Autónoma hizo a Secuoya con carácter urgente para evitar que el canal autonómico tuviera que dejar de emitir el 30 de abril, al expirar la concesión adjudicada en 2015. Este recurso sí ha sido admitido por el TSJ.

El contrato de 2015 impedía mantener las emisiones a partir del 1 de mayo y no admitía nuevas prórrogas, pero la nueva concesión todavía se encontraba en proceso de licitación, dado que los pliegos de condiciones no se aprobaron hasta marzo, lo que llevó al Gobierno a firmar un contrato directo que estará vigente mientras se resuelve el concurso

El concurso de la televisión regional está suspendido en este momento porque el grupo murciano presidido por Juan Francisco Zambudio ha acudido al Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda para que aclare algunos de los puntos del pliego de condiciones del concurso relativos a la revisión salarial de los trabajadores de la televisión regional.